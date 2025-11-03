OeNB Gouverneur Martin Kocher zu Gast beim APA-Campus Wirtschaftslehrgang

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit Expert:innen der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erläutert Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher im Rahmen des APA-Campus-Seminars „EZB von innen“ die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. In einem 90-minütigen Vortrag beleuchtet er das Thema "Die Umsetzung der Geldpolitik in Frankfurt" und steht anschließend für Fragen zur Verfügung.

Weitere Themen und Vorträge dieses Seminars:

Was ist Geld? Und wie digital kann es noch werden?

Die theoretischen Grundlagen der Geldpolitik

Das Preisstabilitätsziel der EZB: Inflation und ihre Entwicklung

Handel als Waffe: Handelskonflikte im Zeitalter der globalen Fragmentierung

Seminar „EZB von innen“

Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 09:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: APA – Austria Presse Agentur, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Teilnehmer:innenanzahl: 12

Vortragende: OeNB Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin G. Kocher und Expert:innen der OeNB.

Kosten: EUR 810,- exkl. USt. pro Person

Details & Anmeldung

Kostenlose Teilnahme für aktive Journalist:innen

Teilnehmer:innen aus dem Journalismus erhalten bei entsprechender Qualifikation Stipendien vom Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus, welche die Seminar- bzw. Lehrgangskosten zu 100 Prozent abdecken. Weitere Informationen unter www.vzfw.at, campus@apa.at oder +43 1 360 60-5313.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellt ihre fachliche Expertise im Rahmen dieses Lehrgangs unentgeltlich zur Verfügung. Das hierfür vorgesehene Vortragshonorar spendet APA-Campus vollständig an karitative Einrichtungen.

APA-Campus Wirtschaftslehrgang

Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang versteht sich als berufsbegleitende Wirtschaftsausbildung, maßgeschneidert für Journalist:innen und Kommunikationsfachleute. Inhaltlich konzentriert sich das Lehrangebot auf jene Themen, die die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen und vermittelt dabei das notwendige faktische Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaft. Die Schwerpunkte liegen auf journalistisch relevanten Themen wie volkswirtschaftliche Zusammenhänge, Budget und Steuern, Klimawandel, Migration, Bilanzen, Geldanlage, Aktienmärkte, EU und EZB, Zukunft des Pensionssystems sowie soziale Themen.

Die Vortragenden im APA-Campus Wirtschaftslehrgang zählen zu den führenden Expert:innen in ihren Fachgebieten, zum Beispiel: Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts; Robert Kert, Vorstand des Instituts für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht, Wirtschaftsuniversität Wien; Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice AMS; Wolfgang Mazal, Professor für Arbeits- und Sozialrecht und führender Pensionsexperte; Margit Schratzenstaller, Budget-Expertin im Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung; u.v.m.

Aufgrund der hohen zeitlichen Flexibilität des Angebots lässt sich das Programm optimal mit einer Berufstätigkeit vereinbaren. Der Einstieg ist jederzeit möglich und nicht an Semestertermine gebunden.