Sicherheit für Patient:innen und Arzneimittel durch richtige Anwendung erhöhen

Die MedSafety Week 2025 (3. bis 9. November) macht darauf aufmerksam, wie wichtig der korrekte Umgang mit Medikamenten ist. Fehler bei der Dosierung oder ein falscher Einnahmezeitpunkt können Wirkung und Sicherheit beeinträchtigen. Wichtig ist es daher, durch eine richtige Anwendung von Medikamenten unerwünschte Wirkungen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Hinweise dazu finden sich in der Packungsbeilage. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, betont: „Wenn Patientinnen und Patienten Medikamente in der richtigen Dosis, zum passenden Zeitpunkt und auf die richtige Weise einnehmen, können sie so wirken, wie beabsichtigt. Gleichzeitig ist es enorm wichtig, dass vermutete Nebenwirkungen gemeldet werden, sei es in der Apotheke, beim behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin, direkt beim Pharmaunternehmen oder bei der zuständigen Behörde.“

Jede Meldung trägt dazu bei, Arzneimittel sicherer zu machen und den Erfahrungsschatz über Therapien zu erweitern. Alle Meldungen über Nebenwirkungen werden sorgfältig ausgewertet. Ergänzt durch Daten aus Studien, Registern und anderen Datenerhebungen bilden sie die Basis für Maßnahmen, wie etwa zusätzliche Informationen für medizinisches Fachpersonal, eine Anpassung der Packungsbeilage oder veränderte Dosierungsempfehlungen. Herzog erklärt: „Auch nach der Zulassung wird das Nutzen-Risiko-Profil eines Arzneimittels laufend überwacht. Je mehr Daten man hat, umso besser können die Anwendungsempfehlungen angepasst und Produkte weiterentwickelt werden.“

Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen können bequem über das Online-Meldeportal der österreichischen Behörde Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) übermittelt werden: https://nebenwirkung.basg.gv.at/

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand November 2025), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.