Oper BURG GARS begeistert mit Verdis La Traviata und gelebter Inklusion – Rekordsaison 2025 mit fast 14.000 Besucherinnen und Besuchern

Gars am Kamp (OTS) -

„Die La Traviata der Herzen und ein Rahmenprogramm voller kultureller Höhepunkte machten diese Saison mit einem Auslastungsplus von 50 Prozent zu einem wirklich großen Erfolg. Gemeinsam mit unserem leidenschaftlichen Team konnten wir das Publikum erneut fesseln und die Oper BURG GARS als unverzichtbaren Teil des österreichischen Kultursommers etablieren“ , zieht Intendant KS Clemens Unterreiner Bilanz über die Ende September abgeschlossene Spielzeit 2025.



Vom 12. Juli bis 2. August 2025 erlebten Opernliebhaber unvergessliche Nächte vor der Kulisse der Waldviertler Babenbergerburg. Unterreiner präsentierte in seiner zweiten Saison gemeinsam mit dem Regie-Duo Cornelius Obonya und Carolin Pienkos sowie Maestro Levente Török erneut seinen „Garser Stil“ – lebendig, unterhaltsam und leidenschaftlich. Ein internationales Ensemble rund um Starsopranistin Hila Fahima und Tenor Filip Filipović begeisterte das Publikum. „Mehrere Abende waren restlos ausverkauft und wurden mit standing ovations gefeiert. Mit La Traviata konnten wir eine Auslastung von 90 Prozent erreichen – ein klarer Beweis für die große Resonanz. Das ist eine Steigerung von 50 Prozent seit Beginn der neuen Intendanz“ , so Bianca Erlinger, Geschäftsführerin der Oper BURG GARS GmbH. Insgesamt zählte die Oper BURG GARS rund 13.500 Besucherinnen und Besucher.

Auch die Fachpresse zeigte sich – nach „Der Liebestrank“ 2024 – neuerlich beeindruckt und lobte die künstlerische Qualität, die kreative Programmgestaltung und das inklusive Kulturangebot. Für seine herausragende Darstellung des Nemorino im „Liebestrank“ wurde Nachwuchstenor Matteo Ivan Rašić mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis 2025 als „Bester männlicher Nachwuchs“ ausgezeichnet – ein Erfolg, der die für Unterreiner wichtige Nachwuchsförderung einmal mehr unterstreicht.

Gelebte Inklusion – OPER für BLINDE

Ein besonderes Highlight der Saison war das inklusive Projekt für blinde und sehbehinderte Gäste. An drei Abenden erlebten sie La Traviata dank Live-Audiodeskription und Tastführung hautnah. Für dieses in Österreich einzigartige Angebot wurde die Oper BURG GARS am 13. Oktober 2025 mit dem Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ der BhW Niederösterreich ausgezeichnet. „Kultur darf keine Barrieren kennen. Unsere inklusive Oper ist ein Herzensprojekt und wird Fixbestandteil bleiben“ , betont Unterreiner.

KunstBURG und KulturBURG als kulturelle Plattformen

Mit der neu geschaffenen „KunstBURG“ öffnete die Oper BURG GARS ihre Tore für bildende Künstlerinnen und Künstler. Die Eröffnungsausstellung zeigte Werke der austro-brasilianischen Künstlerin Monika Kus-Picco sowie Exponate aus der Sammlung Werner Trenker.

Das beliebte Rahmenprogramm „KulturBURG“ brachte von April bis September Stars wie Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Sky du Mont, Michael Schottenberg und viele weitere nach Gars. Beim Saisonfinale begeisterte das Janoska Ensemble mit einer fulminanten Interpretation von Vivaldis Vier Jahreszeiten.

Ein weiterer Höhepunkt war das große Sommer-Event „STARS in GARS – Unterreiner & Friends“, das Künstler verschiedenster Genres wie unter anderem Günther Groissböck, Maya Hakvoort und Julian le Play vereinte und zugleich Spenden für Menschen in Not sammelte. Die ORF-Aufzeichnung wurde am 10. August auf ORF III ausgestrahlt. Aufgrund des großen Erfolgs wird „STARS in GARS – Unterreiner & Friends“ das Publikum auch im kommenden Jahr begeistern.

Ausblick 2026: Puccinis „Madama Butterfly“

Ab 11. Juli 2026 steht mit Puccinis „Madama Butterfly“ ein weiterer Opern-Hit im Mittelpunkt. Unterreiner verspricht „eine berührende Inszenierung, internationale Künstlerinnen und Künstler und ein erweitertes inklusives Angebot“. Damit setzt die Oper BURG GARS ihren erfolgreichen Weg als kulturelles und soziales Aushängeschild des Waldviertels fort.

Ein Frühbucherbonus von minus 20% ist noch bis 09. November 2025 gültig.

Für weitere Informationen, Interviews bzw. Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: presse@operburggars.at / https://operburggars.at/presse/