  • 03.11.2025, 09:27:02
  • /
  • OTS0022

Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

346 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 2. November 2025

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Leichtmotorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 2. November 2025, im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, bei dem einer der oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 48-Jähriger kam in den Morgenstunden auf einer Bundesstraße aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betongraben. In weiterer Folge überfuhr er einen Holzzaun, prallte gegen einen Holzstoß, überschlug sich gegen einen Baum und blieb auf einem Holzzaun liegen. Sein 24-jähriger Beifahrer und der Lenker wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Lenker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 24-jährige Mitfahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende, zum Ende der Herbstferien, verunglückten drei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und eine auf einer Autobahn ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Kärnten und Niederösterreich und einer in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 2. November 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 346 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 306 und 2023 347.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
+43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
BMI-Ressortsprecher@bmi.gv.at
www.bmi.gv.at

Bundesministerium für Inneres
Bundespolizeidirektion
Florian Ammer, BA
Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse
+43-0-59133-982514
florian.ammer@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright