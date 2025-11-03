Kleine Wünsche, große Wirkung: Das TierQuarTier Wien startet seine Weihnachtsaktion 2025

Wien (OTS) -

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen kalt wird, beginnt im TierQuarTier Wien eine besonders berührende Tradition: die Weihnachtswunschaktion. Auch heuer haben alle tierischen Bewohner – Hunde, Katzen und Kleintiere – ihre Wunschzettel geschrieben. Darauf stehen kleine Herzenswünsche, die ihnen die oft einsame Zeit im Tierheim versüßen sollen – bis sie hoffentlich bald ihr eigenes Für-immer-Zuhause finden.

Von kuscheligen Decken über leckere Snacks bis hin zu Lieblingsspielzeug: Jede Spende ist ein Zeichen von Zuwendung und Hoffnung. Sie soll den Tieren zeigen, dass sie nicht vergessen sind, und schenkt ihnen in dieser besonderen Jahreszeit ein Stück Geborgenheit.

Wunschbäume bei Partnerunternehmen

Ein herzliches Dankeschön gilt auch heuer den langjährigen Partnern DAS FUTTERHAUS Korneuburg, Dehner Gerasdorf und HORNBACH Wien Stadlau.

In ihren Märkten stehen wieder liebevoll geschmückte Wunschbäume, an denen Besucherinnen und Besucher die Wunschzettel unserer Schützlinge finden. Wer eines dieser Kärtchen abnimmt und das Geschenk im Markt hinterlegt, macht einem Tier im TierQuarTier Wien eine große Freude.

Neu: Wunschbaum zum Mitmachen für Unternehmen

Neben den bestehenden Wunschbäumen bei unseren Partnerunternehmen haben heuer erstmals auch weitere Unternehmen, Organisationen und Geschäfte die Möglichkeit, selbst Teil der TierQuarTier-Weihnachtsaktion zu werden indem sie ihren eigenen Wunschbaum aufstellen.

Ob im Foyer, in der Firmenzentrale oder im Verkaufsraum: Jeder Baum kann zu einem Ort werden, an dem Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende gemeinsam Tierherzen höherschlagen lassen. Mit den liebevoll gestalteten Wunschzettelchen unserer Tiere lässt sich die Aktion ganz einfach umsetzen. Sie bringt nicht nur festliche Stimmung, sondern auch Sinn und Zusammenhalt in die Adventzeit. So entsteht eine schöne Möglichkeit, soziales Engagement mit Weihnachtsfreude zu verbinden und gemeinsam etwas Gutes zu tun.

Alle Materialien – von den Wunschzetteln bis zu Anleitungen für die Umsetzung – stehen online kostenlos zum Download bereit unter: https://www.tierquartier.at/unternehmen-wunschzettel/

„Wir freuen uns jedes Jahr über die große Beteiligung an unserer Weihnachtsaktion“, sagt Thomas Benda. „Sie zeigt, dass vielen Menschen das Tierwohl ein echtes Anliegen ist und wie viel man gemeinsam bewirken kann.“

Tierpatenschaft als Geschenkidee

Wer einem Tier im TierQuarTier Wien auf ganz besondere Weise Freude bereiten möchte, kann auch eine Tierpatenschaft verschenken. Damit wird nicht nur einem Tier langfristig geholfen – die Patenschaft ist auch ein sinnvolles und berührendes Weihnachtsgeschenk für Tierfreund*innen. Mehr Informationen unter: https://www.tierquartier.at/unterstuetzen-sie-uns/tierpatenschaften/geschenk/

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.