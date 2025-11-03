DI Ludwig Schleritzko neu in der Geschäftsführung der Aktuell-Gruppe

Wien (OTS) -

Die Aktuell-Gruppe, einer der größten Versicherungsvermittler Österreichs für Industrie, Handel und Gewerbe, erweitert ihre Geschäftsführung: Seit 1. November 2025 zeichnet DI Ludwig Schleritzko gemeinsam mit Sabine Ransböck, MBA CSE für die Leitung des Unternehmens verantwortlich.

DI Ludwig Schleritzko war in den vergangenen Jahren sowohl als Finanzlandesrat in der Niederösterreichischen Landesregierung als auch in verschiedenen Geschäftsführungs- und Prokuristenfunktionen tätig. Gemeinsam mit Sabine Ransböck wird er die Zukunft der Aktuell-Gruppe ab sofort maßgeblich mitgestalten.

„ Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit Sabine Ransböck und dem gesamten Team die Erfolgsgeschichte der Aktuell-Gruppe weiterzuschreiben. Die Anliegen der Menschen waren für mich schon in der Vergangenheit mein täglicher Antrieb – lösungsorientiert, mit klarem Gestaltungswillen für und im Sinne unserer Kunden zu arbeiten, das wird auch weiterhin mein größtes Anliegen sein “, so Schleritzko.

„ Mit Ludwig Schleritzko gewinnen wir einen erfahrenen Experten mit exzellentem Wissen über die Region, den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft. Diese zusätzliche Kompetenz ist ein großer Gewinn für uns und wird unseren organischen Wachstumskurs nachhaltig stärken. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die gemeinsamen nächsten Schritte “, zeigt sich Sabine Ransböck, selbst seit 2020 Aktuell-Geschäftsführerin, überzeugt.



Über die Aktuell-Gruppe



Die Aktuell-Gruppe ist einer der größten Versicherungsvermittler Österreichs. Mit einem Team von rund 115 Mitarbeiter:innen bietet das Unternehmen von fünf Standorten in ganz Österreich aus Versicherungslösungen für Industrie, Handel, Gewerbe, aber auch Privatkunden. Die Aktuell-Gruppe setzt sich aus drei Unternehmen zusammen: der internationalen Industriemaklergesellschaft Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH, der Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH als Vermittlerin für Privatkunden und der Veritas Treuhandgesellschaft für Versicherungsüberprüfung und -vermittlung m.b.H. als Spezialistin für die Logistikbranche.