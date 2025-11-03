FW-Kainz: Mut zur Freiheit – Milei zeigt, was echte Reformpolitik bewirken kann!

Wien/Graz (OTS) -

Argentiniens Präsident Javier Milei hat die Zwischenwahlen eindrucksvoll gewonnen und beweist, was mit Mut, Konsequenz und wirtschaftlicher Reformkraft möglich ist. Während Milei in Argentinien mit klarer Linie und Entschlossenheit den Staat verschlankt, Bürokratie abbaut und Freiheit stärkt, verharrt Österreich unter der türkis-rot-pinken Stillstandskoalition in Steuerwahn, Regulierungswut und Reformverweigerung.

Während andere Länder anpacken, verwaltet Österreich den Stillstand.

Unser Land rutscht in den internationalen Rankings weiter ab, steckt in der Rezession und verliert täglich an Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen werden mit Abgaben, Auflagen und Klimabürokratie überhäuft, Investitionen bleiben aus und der Mittelstand verliert die Luft zum Atmen.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) sieht in Mileis Reformkurs ein deutliches Signal an Europa: Nur durch Leistung, Eigenverantwortung und Mut zur Veränderung lässt sich wirtschaftliche Stärke und Zukunftsvertrauen zurückgewinnen.

FW-Bundesobmann-Stv. Thomas Kainz dazu: „Javier Milei zeigt, was echter Reformgeist bedeutet. Sein Mut zur Freiheit sollte auch ein Vorbild für Europa sein! Österreich braucht endlich einen Befreiungsschlag: radikalen Bürokratieabbau, niedrigere Steuern und Abgaben, eine Energie- und Standortoffensive für Produktion und Beschäftigung sowie eine Politik der Eigenverantwortung statt Bevormundung. Nur wenn die Wirtschaft wieder atmen darf, entstehen Wohlstand, Innovation und Zukunft.“