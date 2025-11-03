Zusammenschluss von Gerstgrasser und BDO

Wien (OTS) -

Mit 2026 schließt sich die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH in Schlins dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO an. Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen, um Kund:innen in Vorarlberg künftig noch umfassender zu betreuen.



Der Zusammenschluss mit BDO ist ein ,Perfect Match‘: Die etablierte regionale BDO Expertise im Bereich Corporate Finance sowie die gerade im Aufbau befindliche Wirtschaftsprüfung ergänzen unsere bisherigen Beratungsschwerpunkte ideal, sodass wir unseren Kund:innen noch mehr Leistungen direkt vor Ort anbieten können“, freut sich Christian Gerstgrasser, der mit dem Zusammenschluss Partner bei BDO wird. „Ansonsten ändert sich für unsere Kund:innen selbstverständlich nichts: Wir sind wie gewohnt für Sie da.“



Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH ist eine namhafte Kanzlei im Bereich Steuerberatung, Personalverrechnung und Buchhaltung für KMU sowie Unternehmensberatung mit Fokus auf IT und digitalen Dienstleistungen. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Christian und seinem Team zu einem der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Vorarlberg mit rund 50 Mitarbeiter:innen und zwei Standorten zu werden“, erklärt Michael Grahammer, BDO Partner und Standortleiter in Lustenau.



„Dank unseres leistungsstarken und thematisch breit aufgestellten Teams sind wir in der Lage, unseren Vorarlberger Kund:innen eine umfassende regionale Lösungskompetenz sowohl in der Beratung als auch in der Prüfung anzubieten und sie direkt vor Ort optimal zu begleiten. Darüber hinaus können sie bei Bedarf auf die Ressourcen und Kompetenzen von über 1.200 Kolleg:innen in ganz Österreich zugreifen“, ergänzt Peter Bartos, Partner und Mitglied des Executive Boards bei BDO.