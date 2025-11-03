  • 03.11.2025, 08:30:34
  • /
  • OTS0011

Zusammenschluss von Gerstgrasser und BDO

Das Führungsteam in Schlins von links nach rechts: Markus Klösges, Christian Gerstgrasser, Kurt Gerstgrasser.
Wien (OTS) - 

Mit 2026 schließt sich die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH in Schlins dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO an. Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen, um Kund:innen in Vorarlberg künftig noch umfassender zu betreuen.

Der Zusammenschluss mit BDO ist ein ,Perfect Match‘: Die etablierte regionale BDO Expertise im Bereich Corporate Finance sowie die gerade im Aufbau befindliche Wirtschaftsprüfung ergänzen unsere bisherigen Beratungsschwerpunkte ideal, sodass wir unseren Kund:innen noch mehr Leistungen direkt vor Ort anbieten können“, freut sich Christian Gerstgrasser, der mit dem Zusammenschluss Partner bei BDO wird. „Ansonsten ändert sich für unsere Kund:innen selbstverständlich nichts: Wir sind wie gewohnt für Sie da.“

Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH ist eine namhafte Kanzlei im Bereich Steuerberatung, Personalverrechnung und Buchhaltung für KMU sowie Unternehmensberatung mit Fokus auf IT und digitalen Dienstleistungen. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Christian und seinem Team zu einem der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Vorarlberg mit rund 50 Mitarbeiter:innen und zwei Standorten zu werden“, erklärt Michael Grahammer, BDO Partner und Standortleiter in Lustenau.

„Dank unseres leistungsstarken und thematisch breit aufgestellten Teams sind wir in der Lage, unseren Vorarlberger Kund:innen eine umfassende regionale Lösungskompetenz sowohl in der Beratung als auch in der Prüfung anzubieten und sie direkt vor Ort optimal zu begleiten. Darüber hinaus können sie bei Bedarf auf die Ressourcen und Kompetenzen von über 1.200 Kolleg:innen in ganz Österreich zugreifen“, ergänzt Peter Bartos, Partner und Mitglied des Executive Boards bei BDO.

Rückfragen & Kontakt

BDO Austria GmbH
Carina Fuchs
Telefon: +43 5 70 375 - 1591
E-Mail: carina.fuchs@bdo.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BDO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright