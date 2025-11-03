Lückenschluss am Geh- und Radwegenetz im Bereich des Reisenbauer-Ringes in Wiener Neudorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

In den letzten Jahren wurden in Wiener Neudorf ein kombinierter Geh- und Radweg am Reisenbauer-Ring und in der Bahnstraße errichtet. Die Marktgemeinde Wiener Neudorf hat nun, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreichs, ein Lückenschlussprojekt zwischen den bereits bestehenden kombinierten Geh- und Radwegen in der Bahnstraße und am Reisenbauer-Ring umgesetzt.

Am Reisenbauer-Ring wohnen rund 3.000 Personen, somit ist der Lückenschluss eine wichtige Verbindung im Norden in die Nachbargemeinden wie Mödling, Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge. Im Süden gelangt man über den Geh- und Radweg Bahnstraße ebenso in die Bezirkshauptstadt Mödling und ins Zentrum von Wiener Neudorf. Dort sind die Einkaufsmöglichkeiten und das Gemeindeamt zu finden. Durch den Lückenschluss ist die Badner Bahn Station Wiener Neudorf in nur wenigen Minuten zu erreichen.

Am Reisenbauer-Ring ist ein Durchfahrtsverbot ausgenommen Linienbusse verordnet. Dieses ist für Radfahrerinnen und Radfahrer ausgenommen. Die Abgrenzung zwischen dem Geh- und Radweg bzw. dem begleitenden Grünstreifen und der Fahrbahn des Reisenbauer-Rings erfolgte mittels eines Leistensteines aus Granit, welcher als Hochbordstein ausgeführt wurde. Im Bereich des Spielplatzes musste der Zaun versetzt werden.

Der rund 100 Meter lange Lückenschluss wurde in einer Breite von 2,5 Metern ausgeführt. Mit den Bauarbeiten wurde die Firma Streit Bau beauftragt, welche die Arbeiten in einer Bauzeit von rund vier Wochen durchgeführt hat. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Kosten für das Geh- und Radwegprojekt belaufen sich auf rund 60.000 Euro, wobei 60 Prozent vom Land Niederösterreich und 40 Prozent von der Marktgemeinde Wiener Neudorf getragen werden.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst bei Gerhard Fichtinger unter der Telefonnummer 0676 / 812 601 41 oder per E-Mail unter gerhard.fichtinger@noel.gv.at erhältlich.