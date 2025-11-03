FPÖ-Landbauer: „Wir schützen unsere Bevölkerung und strafen Integrationsverweigerer“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir schützen die hart arbeitende Bevölkerung, die unser System aufrechterhält und kennen kein Pardon mit jenen, die in unser Land kommen und das Sozialsystem ausräumen“, kommentiert FPÖ-Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die schärferen Regeln und härteren Strafen bei der Sozialhilfe in Niederösterreich.

„Wir halten Wort und setzen freiheitliche Politik, vor allem auch im Asyl- und Sozialhilfebereich, konsequent um. Das ist genau die Politik, die sich die Menschen von uns erwarten“, so Landbauer. „Für Integrationsverweigerer haben die Niederösterreicher und wir Freiheitliche null Verständnis. Daher ist ein noch schnelleres und härteres Sanktionieren bei Verstößen, wie etwa Kursabbrüchen, der nächste logische und konsequente Schritt. Freiheitliche Politik wirkt“, schließt Landbauer.