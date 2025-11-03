Einladung zur Pressekonferenz

Wien (OTS) -

Gürtelrose (Herpes Zoster) betrifft rund ein Drittel aller Menschen zumindest einmal im Laufe ihres Lebens. Vermehrt betroffen sind ältere Personen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem bzw. mit bestimmten Grunderkrankungen wie zum Beispiel Rheuma oder Diabetes – viele davon befinden sich im erwerbsfähigen Alter. Die Krankheit kann nicht nur akut äußerst schmerzhaft verlaufen, sondern auch schwerwiegende und langanhaltende Folgen haben: chronische Nervenschmerzen, Beeinträchtigungen der Lebensqualität und ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Ab 1. November 2025 wird die Impfung gegen Herpes Zoster in Österreich Teil des kostenlosen Erwachsenen-Impfprogramms: Kostenfrei für alle Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr sowie für Personen mit spezieller Indikation ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, flächendeckend und lückenlos verfügbar in ganz Österreich.

Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz, bei der Expertinnen und Experten die medizinischen Hintergründe, die gesundheitspolitische Bedeutung sowie die Auswirkungen auf Lebensqualität und Vorteile für die Versorgung der betroffenen Personen in Österreich, erläutern. Ebenso thematisiert werden all jene Zielgruppen, bei denen eine Impfung gegen Herpes Zoster einer Erkrankung vorbeugen kann.

Sprecherinnen und Sprecher am Podium in SprecherInnen-Reihenfolge:

⎯ Korinna SCHUMANN | Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

⎯ Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert MÜLLEGGER | Präsident der ÖGDV – Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie

⎯ Priv.-Doz. Mag. Dr. Maria PAULKE-KORINEK, PhD | Leiterin der Abteilung Impfwesen im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Expertin des Nationalen Impfgremiums

⎯ Ingrid KOROSEC | Präsidentin Österreichischer Seniorenbund

⎯ Birgit GERSTORFER, MBA | Präsidentin Pensionistenverband Österreich

Anmeldung: Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter umsetzen@praevenire.at

Pressekonferenz Herpes Zoster-Impfung

Datum: 05.11.2025, 11:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann

Universitätsring 4

1010 Wien