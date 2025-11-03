Hochschule Campus Wien: Fachtagung Cancer Care am 11. November 2025

Wien (OTS) -

Das Department Angewandte Pflegewissenschaft der Hochschule Campus Wien lädt herzlich zur Fachtagung Cancer Care ein. Im Mittelpunkt steht die pflegerische Expertise im onkologischen Setting – von pflegetheoretischen Ansätzen über aktuelle Forschungsprojekte bis hin zu Herausforderungen und praxisnahen Handlungsmöglichkeiten.

„Onkologische Pflege bedeutet, Menschen in einer besonders vulnerablen Lebensphase evidenzbasiert und ganzheitlich zu begleiten. Unsere Fachtagung Cancer Care will zeigen, wie wissenschaftliche Kompetenz, Pflegetheorien und Pflegepraxis Hand in Hand gehen, um Patient*innen, Klient*innen und Bewohner*innen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Campus Wien.

Das Programm

09:00 – 09:15 Uhr | Begrüßung

Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

09:15 – 10:00 Uhr | Zwischen Theorie und Lebenswirklichkeit: Körperbildveränderung zwischen Bodyshaming und Bodypositivity im pflegetheoretischen Kontext

Bettina M. Madleitner

10:00 – 10:45 Uhr | LISTEN-IN Lebenswelt-orientiertes und Systemisches Empowerment für obdach-, wohnungslose und prekär wohnende Menschen mit Krebskrankheitserfahrungen

Cornelia Feichtinger, Leiterin des Zentrums für Angewandte Pflegeforschung, Hochschule Campus Wien

11:00 – 11:45 | Sexuelle Gesundheit onkologisch Erkrankter – pflegerische Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten

Armin Autz, Pflege- und Sexualpädagoge, Studienbereich 4, Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

12:30 – 13:15 Uhr | Nebenwirkungsmanagement im onkologischen Setting: die zentrale Rolle der Pflegeperson

Lisa Steiner, Stv. Studienbereichsleiterin, Studienbereich 2 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

13:15 – 14:00 Uhr | Die Kluft zwischen der objektiven Symptomeinschätzung und dem empfundenen Symptom - assoziierten Distress

Martina Spalt, Pflegeberaterin für Onkologie, AKH Wien

14:15 – 15:00 Uhr | Cancer Survivorship – „Unterstützung ist (k)ein Luxus. Sie ist lebenswichtig“

Marlene Pfeifer-Rabe, Direktorin Campus Donaustadt, Wiener Gesundheitsverbund

15:00 – 15:45 Uhr | Gesundheits- und Krankenpflege in der Onkologie aus einer personzentrierten Perspektive

Hans Peter Köllner, Stv. Studiengangsleiter; Leiter Studienbereich 4 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

15:45 – 16:00 Uhr | Schlussworte

Bettina M. Madleitner

Presse und Akkreditierung:

Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, an der Fachtagung teilzunehmen. Wir bitten um Akkreditierung an silvia.haselhuhn@hcw.ac.at

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom