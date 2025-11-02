Saisonstart Winter Kärnten Card

Villach (OTS) -

Am 3. November 2025 startet die neue Saison der Winter Kärnten Card 2025/2026. Insgesamt warten 36 abwechslungsreiche Ausflugsziele darauf, entdeckt zu werden. Ob Naturgenuss, Kultur, Action oder Entspannung – die Karte öffnet Türen zu unvergesslichen Momenten für die ganze Familie und macht jeden Wintertag besonders.

Die Vielfalt der Winter Kärnten Card ist beeindruckend und macht jede Auszeit im Winter zu einem besonderen Erlebnis. Wer die klare Bergluft liebt, kann mit den Bergbahnen Gerlitzen, oder einer der anderen zahlreichen Bergbahnen, in luftige Höhen schweben und von dort auf traumhaften Winterwanderwegen die verschneite Landschaft entdecken.

Sportliche Abwechslung bieten die insgesamt vier Pistentourentickets der Winter Kärnten Card – perfekt für alle, die beim Skitourengehen die Berge auf eigene Weise erobern möchten. Ergänzt wird das Angebot durch die bestens präparierten Langlaufloipen auf der Turracher Höhe oder den Langlaufloipen in Mallnitz, die mit traumhaften Ausblicken und idyllischer Stille begeistern.

Danach laden Kärntens Erlebnis- und Thermenwelten zum Entspannen ein – wie zum Beispiel die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein, wo wohltuende Wärme, sprudelndes Wasser und erholsame Stunden für Groß und Klein garantiert sind.

Auch Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Im Kärnten Museum wird die Geschichte und Kultur des Landes lebendig und schenkt spannende Einblicke für die ganze Familie. Wer noch mehr Spaß sucht, zieht beim Eislaufen elegante Kreise oder springt in einer modernen Trampolinhalle voller Energie in die Höhe.

Heuer mit gleich 5 neuen Angeboten

In dieser Saison warten fünf neue Highlights darauf, entdeckt zu werden: Mit den Bergbahnen Dreiländereck schwebst du in luftige Höhen und genießt atemberaubende Panoramen. Die Hochgebirgsbahnen Ankogel entführen dich mitten in die Bergwelt, wo Natur pur wartet. Für Skitourenfans gibt es zwei neue Pistentourentickets – am Ankogel und am Dreiländereck – für sichere Aufstiege und stille Wintermomente. Im Ingeborg Bachmann Haus in Klagenfurt tauchst du schließlich in das faszinierende Leben und Werk der berühmten Schriftstellerin ein.

Mit nur einer Karte öffnen sich somit die Türen zu 36 vielfältigen Ausflugszielen, die Sport, Kultur, Entspannung und Familienerlebnisse verbinden. Die Winter Kärnten Card 2025/2026 ist damit Ihr perfekter Begleiter, um die kalte Jahreszeit abwechslungsreich, genussvoll und voller unvergesslicher Momente zu gestalten.

Die Kärnten Card ist seit 1. Oktober bei zahlreichen Verkaufsstellen in ganz Kärnten und im Onlineshop erhältlich, ab 3. November 2025 einsetzbar und bis 03. April 2026 gültig.