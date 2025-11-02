Bürgermeister Ludwig gedenkt bei Kranzniederlegung der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig gedachte heute, Sonntag, gemeinsam mit Vertreter*innen vom Bund und der Stadt Wien der Opfer des Terroranschlags in Wien. Mit dabei waren unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Innenminister Gerhard Karner, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Stadtrat Peter Hacker. Es fand eine Kranzniederlegung am Desider-Friedmann-Platz nahe des Anschlagorts statt.

„Die Nacht des 2. November 2020 markiert eine schwere Zäsur in der Geschichte unserer Stadt. Doch trotz des Schreckens, den wir erlebt haben, lassen wir uns nicht von Gewalt und Terrorismus lähmen. Wien steht für Zusammenhalt und Solidarität, und wir werden immer gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit kämpfen. Diese tragischen Ereignisse haben gezeigt, wie stark wir als Stadtgemeinschaft sind und wie entschlossen wir Hass und Terror gemeinsam entgegentreten. Heute wie damals sind wir mit unseren Gedanken bei den Opfern und jenen, die wir am Tag des Anschlags verloren haben. Gleichzeitig möchten wir den zahlreichen Helferinnen und Helfern danken, die in den schweren Stunden nach dem Anschlag unermüdlich im Einsatz waren“, erklärte Ludwig.

Vor fünf Jahren, am 2. November 2020, hatte ein IS-Sympathisant in der Wiener Innenstadt vier unschuldige Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

