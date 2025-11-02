  • 02.11.2025, 10:18:32
FPÖ – Krauss: Islamisierung an Wiens Schulen ist Realität

Wien (OTS) - 

„Der Bericht eines Wiener Lehrers über Zustände an Schulen mit hohem Migrantenanteil zeigt deutlich, wohin die verfehlte rot-pinke Zuwanderungspolitik geführt hat“, sagt Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss. „Respektlosigkeit, fehlende Deutschkenntnisse und der wachsende Einfluss des politischen Islams prägen längst den Schulalltag.“

Krauss fordert Konsequenzen statt Schönfärberei: „NEOS Bildungsstadträtin Emmerling und Bildungsminister Wiederkehr haben zugesehen, wie sich Parallelgesellschaften in Wiens Klassenzimmern entwickeln. Wer unsere Sprache und Werte ablehnt, darf nicht weiter durchgeschleppt werden.“
Die FPÖ fordert verpflichtende Sprachstandsfeststellungen und klare Regeln: „Nur wer Deutsch kann, darf am Unterricht teilnehmen - auch im Sinn unserer Kinder. Eltern, die Integration verweigern, sollen das über Kürzungen von Sozialleistungen spüren“, so Krauss.

„Wir brauchen endlich Schulen, in denen Leistung, Disziplin und unsere Werte wieder gelten“, schließt Krauss.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

