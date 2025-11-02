FPÖ - Nepp: Wien lockt mit überzogenen Sozialleistungen immer mehr Zuwanderer an

Wien (OTS) -

„Wenn mittlerweile über 40% der in Wien lebenden Menschen im Ausland geboren sind, dann zeigt das klar, wohin die Politik der rot-pinken Stadtregierung führt“, so FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp. Wien ist durch überzogene Sozialleistungen längst zum Magneten für Zuwanderung geworden – mit massiven Folgen für die Stadt und ihre Bürger. „Denn dass diese Menschen nicht zum Arbeiten zu uns gekommen sind, zeigen auch die Arbeitslosenzahlen: In Wien lag die Arbeitslosenquote 2024 bei Ausländern bei 16,8 Prozent, bei Österreichern hingegen bei 8,4 Prozent - beide Werte liegen deutlich über dem Bundesdurchschnitt!“

„Wer wie Wien jedem der zu uns kommt, ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet, egal ob jemand jemals in das System eingezahlt hat oder nicht, braucht sich über diese Entwicklung nicht zu wundern“, kritisiert Nepp. Die Folge sind überlastete Schulen, überfüllte Spitäler und ein explodierender Sozialhaushalt. „Während immer mehr Wienerinnen und Wiener mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen, werden Milliarden in ein System gepumpt, das falsche Anreize setzt.“

Nepp fordert endlich eine radikale Neuausrichtung der Wiener Sozialpolitik: „Die Mindestsicherung darf nur mehr an österreichische Staatsbürger ausgezahlt werden! Nur mit diesem drastischen Schritt können wir die Völkerwanderung in unser Sozialsystem nachhaltig beenden.“