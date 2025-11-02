  • 02.11.2025, 09:34:04
FPÖ – Nepp: Ludwig-SPÖ hat aus dem Terroranschlag 2020 nichts gelernt!

Wien setzt mit horrenden Sozialleistungen weiter falsche Anreize – Ludwig betreibt gefährlichen Stimmenfang in islamistischen Milieus

Anlässlich des fünften Jahrestages des islamistischen Terroranschlags in der Wiener Innenstadt erklärte heute FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp, dass die Wiener Stadtregierung unter SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bis heute keine Lehren aus dieser Tragödie gezogen habe. „Vier unschuldige Menschen mussten sterben, weil Politik und Behörden beim Kampf gegen den radikalen Islamismus versagt haben. Doch anstatt endlich Konsequenzen zu ziehen, setzt Ludwig weiter auf falsche Toleranz und verharmlost die Gefahr“, kritisiert Nepp.

Der Wiener FPÖ-Obmann verweist auf die fatale, schrankenlose Einladungspolitik der Ludwig-SPÖ. „Der rote Bürgermeister zieht mit horrenden Sozialleistungen Menschen aus aller Welt an – darunter auch zahlreiche Personen mit islamistischem Hintergrund. Statt klarer Kante und Kontrolle setzt Ludwig auf falsche Großzügigkeit. Damit werden jene belohnt, die unser Wertesystem ablehnen, und die, die hier arbeiten und Steuern zahlen, fühlen sich verhöhnt.“

Nepp wirft Ludwig vor, trotz der bekannten Probleme weiterhin politisches Kalkül über die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener zu stellen: „Die SPÖ versucht seit Jahren, in diesen Milieus Stimmen zu gewinnen, während immer mehr fleißige Wienerinnen und Wiener sowie Pensionisten der SPÖ den Rücken kehren. Das ist brandgefährlich und verantwortungslos.“

Nepp verlangt ein konsequentes Vorgehen gegen jede Form des politischen Islamismus: „Islamistische Gefährder dürfen in Wien keinen Platz haben. Wer unsere Werte mit Füßen tritt, muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aus dem Verkehr gezogen und konsequent abgeschoben werden. Ein Anschlag wie jener im November 2020 darf sich in unserer Stadt niemals wiederholen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann.

