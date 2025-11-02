  • 02.11.2025, 08:38:02
Stift Altenburg überdacht 135 Parkplätze mit PV-Anlage

LH Mikl-Leitner/LH-Stv. Pernkopf: Win-Win Situation für das Benediktinerstift und die Umwelt

St. Pölten (OTS) - 

„Alles Gute kommt von oben,“ erklärt Abt Thomas Renner vom Benediktinerstift Altenburg im Waldviertel: „Deswegen wird der Besucherparkplatz mit der Hilfe des Landes Niederösterreich jetzt mit einer großen Photovoltaikanlage überdacht. Bis Ende Oktober wird die Anlage inklusive Speicher fertiggestellt sein und einen wichtigen Schritt zu einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Stiftsversorgung markieren.“ Die 135 Stellplätze werden mit PV-Modulen überdacht, die eine Stromleistung von über 500 kWp erzeugen werden. Die Gesamtkosten von rund 1,1 Millionen Euro werden vom Land Niederösterreich mit etwas mehr als 40 Prozent unterstützt. „Damit werden die Besucherinnen und Besucher des Stifts vor Niederschlag und Sommerhitze geschützt und gleichzeitig wird erneuerbarer Ökostrom produziert. Eine Win-Win Situation für das Benediktinerstift und für die Umwelt,“ so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die Bewahrung der Schöpfung ist uns ein Anliegen. Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist da eine absolut sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln,“ sagt auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die Landesförderung für PV-Überdachungen beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen. Weitere Projekte wurden unter anderem bei der SCS in Vösendorf, dem Megaplex St. Pölten, beim Eis-Greissler in Krumbach, beim Museumsdorf Niedersulz und in Rastenfeld umgesetzt. Weitere Parkplatzüberdachungen sind u.a. vor der Aqua Nova Wr. Neustadt, beim Schloss Luberegg, in Randegg und Wolkersdorf geplant bzw. in Umsetzung.

Mikl-Leitner und Pernkopf betonen abschließend: „Insgesamt überdachen wir damit bereits 3.040 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 10,2 Megawatt bringen werden. Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz. Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Denn die beste Zukunft für unsere Kinder beginnt mit einer nachhaltigen und krisenfesten Energieversorgung.“

