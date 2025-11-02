Novak zum Equal Pay Day: Chancengerechtigkeit ist gelebte Zukunftspolitik in Wien.

Wien (OTS) -

Der Equal Pay Day führt uns jedes Jahr eindrücklich vor Augen, dass in Sachen Einkommensgleichheit zwischen Frauen und Männern weiterhin erheblicher Handlungsbedarf besteht. Auch in Wien ist die Lohnschere Realität – Frauen verdienen nach wie vor weniger als Männer.

Anlässlich des heutigen Equal Pay Day betont Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak: „ Wien nimmt im österreichweiten Vergleich eine Vorreiterinnenrolle ein. Als Bundesland mit dem geringsten Gender Pay Gap zeigt sich, dass gezielte Maßnahmen Wirkung zeigen. Dennoch ist jede Lohnungleichheit eine zu viel. Deshalb setzen wir alles daran, die Einkommensschere zu schließen und echte Chancengerechtigkeit zu schaffen. Mit Programmen wie der waff-Frauenarbeitsstiftung, den Gründerinnenservices der Wirtschaftsagentur und der MINT-Initiative bringen wir Frauen gezielt in zukunftsrelevante Branchen. Denn Chancengerechtigkeit ist gelebte Zukunftspolitik in Wien. “

Wien – Stadt der Frauen und der wirtschaftlichen Zukunft

Wien ist und bleibt die Stadt der Frauen. Mit einem Frauenanteil von 51 Prozent prägen sie alle Bereiche der Stadt. Ihr Beitrag ist entscheidend für Innovation, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftlichen Fortschritt. Diese aktive Mitgestaltung zeigt sich besonders deutlich im Bereich der Unternehmensgründungen. Frauen übernehmen Verantwortung, bringen neue Ideen ein und prägen den Wirtschaftsstandort Wien maßgeblich – wie die Zahlen für das Jahr 2024 eindrucksvoll belegen:

Im Jahr 2024 wurden in Wien 7.508 neue Einzelunternehmen gegründet, davon 43,2 % von Frauen. Dieser hohe Anteil zeigt, dass Frauen entscheidend zur wirtschaftlichen Dynamik der Stadt beitragen. Mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihrer Innovationskraft stärken Gründerinnen den Wiener Wirtschaftsstandort, schaffen neue Arbeitsplätze und generieren gesellschaftlichen Mehrwert. „Frauen sind kein wirtschaftliches Randthema – sie sind treibende Kraft, Gestalterinnen und Zukunftsträgerinnen unserer Stadt“, betont Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak. „Jede Unternehmensgründung einer Frau ist ein Gewinn für Wien. Deshalb setzen wir politisch alles daran, faire Chancen, gezielte Förderung und starke Netzwerke für Unternehmerinnen sicherzustellen. Denn die wirtschaftliche Zukunft Wiens ist untrennbar mit der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen verbunden.“

Frauen stärken und Zukunft gestalten

Die Stadt Wien unterstützt Frauen gezielt dabei, ihre beruflichen Perspektiven auszubauen und in zukunftsorientierten Branchen erfolgreich zu sein. Dazu setzt die Stadt auf ein umfassendes Maßnahmenpaket, das Frauen stärkt, begleitet und ihre Chancen nachhaltig verbessert. Konkret umfasst es unter anderem folgende Initiativen:

waff-Ausbildungsinitiative: Frauen erhalten praxisnahe Ausbildungen und Studienmöglichkeiten in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik, um den Einstieg in gefragte Berufsfelder zu erleichtern.

waff-Frauenarbeitsstiftung: Frauen ohne abgeschlossene Ausbildung können eine qualifizierte Berufsausbildung absolvieren und ihre Jobchancen nachhaltig verbessern.

Gründerinnenservice der Wirtschaftsagentur Wien: Unterstützung bei Unternehmensgründungen durch Beratung, Workshops, Förderangebote und Vernetzungsmöglichkeiten.

Programme für frauengeführte Start-ups der Wirtschaftsagentur Wien: Förderung von Sichtbarkeit, Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmerinnen durch gezielte Maßnahmen und Beratung.

MINT-Initiative der Stadt Wien: Förderung von Mädchen und Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Durch Mentoring und praxisnahe Projekte werden neue Karrierewege eröffnet.

Mit diesen Maßnahmen zeigt die Stadt Wien, wie gezielte Förderung, Begleitung und Chancengerechtigkeit Hand in Hand gehen. Frauen erhalten konkrete Unterstützung, um ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern, neue Karrierewege zu erschließen und so aktiv zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Stärke des Wirtschaftsstandorts Wien beizutragen.