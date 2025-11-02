Lehner: SVS-Aktion „Gemeinsam gegen Krebs“ mobilisiert Tausende zur Krebsvorsorge

Wien (OTS) -

„Die SVS-Aktion ,Gemeinsam gegen Krebs‘ mobilisiert tausende Selbständige zur Krebsvorsorge. Über 200.000 Krebsvorsorge-Untersuchungen wurden bereits in den ersten sechs Monaten von unseren Versicherten wahrgenommen“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), und ergänzt: „,Gemeinsam gegen Krebs‘ ist die größte Krebsvorsorge-Aktion Österreichs. 1,3 Millionen SVS-Versicherte werden mit einem 100-Euro-Bonus motiviert, die angebotenen Krebsvorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.“

„Insgesamt wurden die Krebsvorsorgeuntersuchungen um 7 Prozent gesteigert. Spitzenreiter ist mit einem Plus von 20 Prozent die Darmkrebsvorsorge. Während im ersten Halbjahr 2024 13.700 SVS-Versicherte eine Koloskopie absolviert haben, waren es zwischen Jänner und Juni 2025 16.400 Personen“, erzählt Lehner. Die Hautkrebsvorsorge ist im gleichen Zeitraum um knapp 17 Prozent angestiegen. Bei der Brustkrebs- und der Gebärmutterhalskrebsvorsorge konnten die bereits bestehenden hohen Nutzungsraten um 1 bzw. 2,5 Prozent gesteigert werden. Bei der Prostatakrebsvorsorge waren es plus 5 Prozent. „‚Gemeinsam gegen Krebs‘ wirkt. Wir machen aufmerksam und das Angebot wird angenommen. Wir haben für die Initiative ein Budget von 40 Millionen Euro vorgesehen und möchten das Ziel erreichen, die Krebsvorsorge-Untersuchungen um 30 Prozent in diesem Jahr zu erhöhen“, unterstreicht der SVS-Obmann.

In Österreich erkranken rund 45.000 Menschen jedes Jahr an Krebs. „Für einige Krebsarten gibt es sehr effiziente und unkomplizierte Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsprogramme. Diese bringen bessere Heilungschancen, schonendere Behandlung oder gar ein Verhindern einer Krebserkrankung“, so Lehner. Die Untersuchungen der Aktion „Gemeinsam gegen Krebs“ umfassen: Hautkrebsvorsorge, Prostatakrebsvorsorge, Gebärmutterhalskrebsvorsorge, Brustkrebsfrüherkennung und Darmkrebsvorsorge. Der Bonus gilt einmalig und ist steuerfrei. Die Untersuchung muss zwischen dem 1. Jänner 2025 und dem 31. Dezember 2025 stattfinden. Die Abrechnung erfolgt automatisch über die Abrechnung des Arztes im Quartalsrhythmus. Die Aktion gilt für alle, die bei der SVS krankenversichert sind und ihre mitversicherten Angehörigen.