Tennis: ORF 1 zeigt Tagger-Finale live

Wien (OTS) -

Schafft die erst 17jährige Lilli Tagger die Sensation und gewinnt beim Jiangxi Open in China als erste Österreicherin seit 2013 ein WTA-Turnier? Die Antwort gibt es für alle Tennis-Fans am Sonntag, dem 2. November, live um 8.30 Uhr in ORF 1, wenn die Tirolerin auf die Russin Anna Blinkowa trifft.