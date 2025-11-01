- 01.11.2025, 19:25:02
Tennis: ORF 1 zeigt Tagger-Finale live
Am Sonntag, dem 2. November, ab 8.30 Uhr
Schafft die erst 17jährige Lilli Tagger die Sensation und gewinnt beim Jiangxi Open in China als erste Österreicherin seit 2013 ein WTA-Turnier? Die Antwort gibt es für alle Tennis-Fans am Sonntag, dem 2. November, live um 8.30 Uhr in ORF 1, wenn die Tirolerin auf die Russin Anna Blinkowa trifft.
