FPÖ – Darmann: „Erneut syrischer Messerstecher – Karners Asyl-Chaos bringt auch zu Halloween Schrecken!“

Wien (OTS) -

Als „weiteres blutiges Ergebnis einer völlig verfehlten Asyl- und Sicherheitspolitik“ bezeichnete heute der FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann die jüngste Messerattacke durch einen Syrer in Wien-Leopoldstadt. In der Halloweennacht wurde ein 24-jähriger von einer Gruppe angegriffen und durch einen Messerstich verletzt. „Wieder eine blutige Nacht in Wien, wieder ein Messer, wieder ein Täter aus dem Asylmilieu. Das ist kein bedauerlicher Einzelfall, sondern die logische und vorhersehbare Konsequenz der Politik des Wegschauens und der offenen Grenzen, für die Innenminister Karner und die gesamte Verlierer-Koalition die volle Verantwortung tragen“, so Darmann.

Für den freiheitlichen Sicherheitssprecher sei es ein unerträglicher Zustand, dass die Bevölkerung weiterhin Zielscheibe von importierter Gewalt sei, während die Regierung tatenlos zusehe. „Unsere Bürger werden auf offener Straße attackiert, weil diese Regierung aus falscher Toleranz einen Schutzstaat simuliert, der von Kriminellen schamlos ausgenutzt wird. Anstatt die Sicherheit der Österreicher zu garantieren, verwaltet man das Chaos nur noch. Das ist staatlich institutionalisierter Asylmissbrauch auf Kosten unserer Leute!“

Besonders scharf kritisierte Darmann das von Innenminister Karner propagierte, aber in der Realität nicht vorhandene, konsequente Vorgehen bei Abschiebungen. Dieses Schneckentempo sei eine direkte Gefahr für die öffentliche Sicherheit. „Innenminister Karner brüstet sich mit einer ‚konsequenten‘ Abschiebepolitik, doch die Realität ist ein Hohn für jedes Sicherheitsgefühl. Bei seinem aktuellen Tempo würde es 8.000 Jahre dauern, allein die Syrer abzuschieben. Das ist keine Politik, das ist eine Kapitulation vor der illegalen Masseneinwanderung und dem importierten Verbrechen! Kriminelle Asylwerber haben hier Zeit ohne Ende, um weitere Gewalttaten zu begehen“, erklärte Darmann.

Abschließend forderte der FPÖ-Sicherheitssprecher ein sofortiges Umdenken und eine Politik der Null-Toleranz: „Wir brauchen keine leeren Phrasen mehr, sondern eine Festung Österreich und Remigration mit Hausverstand. Jeder ausländische Straftäter, insbesondere Asylwerber, hat sein Gastrecht mit Füßen getreten und muss unser Land auf dem schnellsten Weg verlassen. Und das kann nur ein Volkskanzler Herbert Kickl sicherstellen!“