  • 01.11.2025, 10:57:32
  • /
  • OTS0009

FPÖ – Hafenecker: „Haselsteiners Strabag als Wahlkampfhelfer für Ungarns Opposition? – Meinl-Reisinger muss Aufklärung liefern!"

Wenn der wichtigste Financier der NEOS in einem Nachbarland in den Wahlkampf eingreift, ist das ein außenpolitischer Skandal

Wien (OTS) - 

Mit scharfen Worten reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, auf Berichte, wonach der ungarische Bau- und Verkehrsminister János Lázár dem österreichischen Baukonzern Strabag vorwirft, sich in den ungarischen Wahlkampf einzumischen. Laut Lázár soll das von Hans Peter Haselsteiner dominierte Unternehmen die Oppositionspartei TISZA um Péter Magyar finanziell und mit Meinungsumfragen unterstützen.

„Wenn ein österreichischer Großunternehmer, der seit Jahren als Hauptfinancier der NEOS gilt, in einem Nachbarland aktiv in den Wahlkampf eingreift, dann ist das ein außenpolitischer Sprengsatz ersten Ranges“, erklärte Hafenecker. „Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, deren Partei eng mit Haselsteiners Netzwerk verbunden ist, muss umgehend klarstellen, was sie über diese Vorgänge weiß und ob ihr Ministerium oder EU-nahe Stellen in irgendeiner Form involviert waren.“

Der freiheitliche Generalsekretär ortet eine gefährliche Doppelmoral: „Wenn in Österreich ständig hysterisch über angebliche ‚russische Einflussnahme‘ debattiert wird, dann kann man nicht gleichzeitig die Augen verschließen, wenn ein österreichischer Konzern unter Führung eines NEOS-Großspenders mutmaßlich selbst versucht, in Ungarn Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Da gilt offenbar: Empörung nur dann, wenn es ins politische Konzept passt.“

Hafenecker verweist auch auf die internationalen Verflechtungen der Pinken: „Die NEOS stehen für eine Politik, die sich eng an Brüssel und Kiew orientiert. Es ist daher legitim zu fragen, ob auch EU- oder Ukraine-nahe Strukturen in diese Causa verstrickt sind – immerhin geht es um einen möglichen Versuch, die politische Landschaft eines souveränen EU-Mitglieds zu beeinflussen.“

Der freiheitliche Generalsekretär kündigte an, den Fall parlamentarisch aufzuarbeiten: „Wir werden eine Anfrage an die Außenministerin einbringen, um sämtliche Kontakte, Treffen und Informationsflüsse zwischen Strabag, NEOS, EU-Gremien und ungarischen Oppositionsvertretern offenzulegen. Österreichs Außenpolitik darf nicht zur Spielfläche eines liberalen Machtkartells werden.“

Abschließend stellte Hafenecker klar: „Wenn die ungarische Regierung klare Worte findet, ist das völlig nachvollziehbar. Österreich darf nicht zum Exporteur parteipolitischer Einflussnahme werden, während dieselben Kreise hierzulande bei jeder erfundenen Bedrohung durch ‚ausländische Kräfte‘ hyperventilieren. Das nennt man Doppelmoral – und dafür steht Meinl-Reisinger wie keine Zweite.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright