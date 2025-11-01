Rekord-Saison! Mehr als 2.000 Teilnehmer*innen bei Gemma Zukunft-Touren!

Wien (OTS) -

Mehr als 2.000 Teilnehmer*innen haben sich 2025 bei einer der 111 Touren im Zeitraum von April bis Oktober angemeldet. Das sind so viele wie nie zuvor und in Zahlen 800 Personen mehr als im Vorjahr. Die Touren werden von der Stadtentwicklung seit 2022 angeboten und geben Interessierten die Möglichkeit Wien aus einer neuen Perspektive zu erleben. Dabei gab es Fuß- oder Radtouren entlang der Radhighways Nord und Süd, zu den neuen klimafitten Plätzen in allen Bezirken mit Begrünung und Wasserspielen oder zu den Stadtentwicklungsgebieten in die Seestadt Aspern oder innerstädtisch zum Nord- und Nordwestbahnhof. Die Touren vermitteln, wie vielfältige Aufgaben der Stadtplanung vom Grünraummanagement bis zur Verkehrsinfrastruktur, koordiniert werden müssen und was das für die Stadträume bedeutet. Die Teilnahme an den Touren war für alle kostenlos.

„Ich freu mich sehr über das große Interesse der Wienerinnen und Wiener die Stadt und ihre Entwicklung neu zu entdecken. Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt, die sich ständig verändert, damit wir auch in Zukunft klimafit sind. Unsere Stadtplanung leistet ganze Arbeit und zeigt das den Wienerinnen und Wiener in ihren Touren. Klimafitte Straßen und Plätze, ressourcenschonende Stadtentwicklung, gute Öffi-Anbindung – das lebenswerte Wien von morgen setzt bereits heute eine umfassende Planung mit Weitblick voraus.“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima.

Interesse an Stadtplanung ist ungebrochen

Mit 111 Spaziergängen und Radtouren in knapp 7 Monaten war die Bandbreite an Themen und Touren so groß wie noch nie. Konkret standen gendersensible Stadtgestaltung, klimafreundliche Straßenerneuerungen, Radtouren auf den neuen Radhighways sowie die Smart Klima City Strategie Wien auf dem Programm. Wer einen Stadtteil ganz anders erleben oder Perspektive wechseln wollte, war bei Performancekünster Oliver Hangls „Silent Walking Discos“ oder bei Architekturjournalistin Franziska Leebs „Grüninselhopping“-Touren, wo Grünflächen aus verschiedenen Epochen und die Entstehungshintergründe beleuchtet wurden, an der richtigen Adresse. Es gab beispielsweise auch die Möglichkeit das Projekt „Kabelwerk“ in Meidling zu besuchen, ein Vorreiterprojekt der kooperativen Stadtentwicklung. Gänzlich neu war der Blick „unter den Asphalt“ mit Touren auf den Spuren der unterirdischen Infrastruktur.

„Mit Gemma Zukunft bringen wir Strategien aus den Büros direkt in die Straßen. Die Menschen sehen hier, wie und wo Vorhaben konkret umgesetzt werden und können Fragen stellen“, erklärt Clemens Horak, Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung, die das Programm kuratiert. Viele Touren werden von Magistratsmitarbeiter*innen geleitet; Expert*innen aus rund 14 Dienststellen bringen ihr Fachwissen ein und beantworten Fragen der Teilnehmer*innen.

Mit einem Highlight in die Winterpause

Bevor sich die Gemma Zukunft Touren in die Winterpause verabschiedet haben, fand zum Finale ein besonderes Highlight statt: bei der „Ganz Wien“-Tour haben Teilnehmer*innen innerhalb von 12 Stunden alle 23 Bezirke durchwandert. Fast die Hälfte der 60 angemeldeten Spaziergangs-Aficionados haben die komplette Bezirkstour absolviert. Zur Belohnung gabs für die ausdauernden Weitspazierenden eine Wandernadel und „Gemma Zukunft“-Socken. Denn die kalte Jahreszeit kommt erst noch!

Die Winterpause wird jedoch nicht zum Winterschlaf genutzt, sondern steht ganz im Zeichen der Evaluation und Planung für das Jahr 2026. Denn das ist sicher: Das kostenlose Spaziergangs- und Radprogramm ist fixer Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders und wird auch im kommenden Jahr wieder an den Start gehen. Ab Mitte März werden die ersten Touren online zu finden sein, ab Anfang April startet die Saison 2026. Wer auch in der Winterzeit up-to-date bleiben will, meldet sich zum kostenlosen Gemma Zukunft-Newsletter an: https://www.wien.gv.at/newsletter/gemmazukunft/

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/stadtplanung/gemma-zukunft

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/