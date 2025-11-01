Fünf Jahre nach dem Terroranschlag: NEOS Wien gedenken der Opfer

Wien (OTS) -

„Fünf Jahre nach dem Anschlag am 2. November, der im Herzen unserer Stadt verübt wurde, gedenken wir heute Gudrun, Nedjip, Qiang und Vanessa. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Familien. Wir denken auch an die vielen, die psychisch oder physisch verletzt wurden, und unser Dank gilt den Einsatzkräften und den vielen couragierten Menschen, die in dieser Nacht anderen Menschen geholfen haben“, so NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović.

Rund um den Anschlagsort wird auch heuer mit einer Kranzniederlegung der Opfer gedacht. Gemeinderat Thomas Weber wird für NEOS Wien daran teilnehmen.

Weber betont, „der Anschlag war ein feiger und niederträchtiger Angriff auf unsere freie Gesellschaft, unser friedliches Zusammenleben sowie auf unsere Freiheit und Demokratie, der mit Furcht und Hass unsere Gesellschaft spalten sollte – doch der Täter ist damit gescheitert.“

Heute sei die Wachsamkeit umso wichtiger, denn „es ist traurige Realität, dass wir auch in diesen Tagen immer wieder Versuche sehen, insbesondere in sozialen Medien, unsere Gesellschaft zu spalten und Hass zu schüren. Als liberale Gesellschaft müssen wir dagegen entschieden ankämpfen“, so Weber.

NEOS Wien bekennen sich zu einer Politik, die aktiv gegen jegliche Form von Extremismus vorgeht. „NEOS stehen bedingungslos für die liberale Gesellschaft und gegen alle ihre Feinde. Unsere Freiheit und unser Verständnis von einem gemeinsamen Zusammenleben lassen wir uns von keiner Ideologie oder Religion einschränken“, so Arapović abschließend.