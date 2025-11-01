SPÖ-Schieder zum Jahrestag von Novi Sad: Zeit für Veränderung!

Wien (OTS) -

Heute jährt sich zum ersten Mal die Tragödie von Novi Sad, bei der 16 Menschen beim Einsturz eines Bahnhofsdachs ihr Leben verloren. SPÖ-EU-Abgeordneter und Außenpolitiker Andreas Schieder erinnert an die Opfer und betont, dass die Ereignisse von Novi Sad ein Wendepunkt sein müssen: „Der erste Jahrestag des tragischen Einsturzes des Bahnhofsdachs in Novi Sad ist ein Tag des Gedenkens. Ein Tag, an dem wir innehalten und der 16 Menschen gedenken, die ihr Leben verloren haben. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Familien, Freund:innen und allen, die an diesem Tag unermesslichen Schmerz erlitten haben. Doch dieses Gedenken darf kein stilles sein. Es muss ein lauter Appell sein an die Verantwortlichen, endlich Konsequenzen zu ziehen. Solange niemand für diese Tragödie zur Rechenschaft gezogen wurde, kann es keine Gerechtigkeit geben. Seit einem Jahr gehen in Serbien Tag für Tag Menschen auf die Straße, um gegen Korruption und Machtmissbrauch im eigenen Land zu protestieren. Es sind die größten Proteste seit dem Fall des Milošević-Regimes und sie zeigen, wie sehr sich die Menschen in Serbien nach Veränderung sehnen. Doch anstatt zuzuhören, reagiert Präsident Vučić mit Einschüchterung und Gewalt. Es braucht jetzt einen klaren Wendepunkt. Freie und faire Neuwahlen sind der einzige Weg, damit der Wille der Menschen in Serbien endlich wieder gehört und in der Regierung widergespiegelt wird.“ ****

Schieder betont dabei die Verantwortung der EU: „Zu lange hat die EU versucht, Stabilität in der Region zu erkaufen, indem sie Vučićs autoritären Kurs toleriert hat. Die EU muss endlich Konsequenzen ziehen und gezielte Sanktionen gegen jene verhängen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind und Gewalt gegen friedliche Demonstrierende angeordnet oder ausgeführt haben. Das sind wir den Menschen schuldig, die seit Monaten für Demokratie und Freiheit kämpfen. Wir als EU müssen uns fest entschlossen hinter die mutigen Protestierenden in Serbien stellen.“ (Schluss) ls