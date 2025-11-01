Lotto: Jackpot mit 1,4 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Zu Halloween durfte ein bzw. eine Niederösterreicher:in dieses Jahr besonders feiern. Er oder sie hat gestern Abend mit einem einzelnen Tipp, bestehend aus den Zahlen 4, 7, 9, 16, 17 und 24 den Lotto Jackpot geknackt und erhält dafür mehr als 1,4 Millionen Euro.



Damit geht es bei der nächsten Lotto Ziehung am Sonntag nun wieder einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Sechser.



Der 30.000 Euro-Bonus der Freitag Bonus-Ziehung geht an die Quittungsnummer 6980431902, gespielt auf der Spieleplattform der Österreichischen Lotterien, win2day.



Zwei Spielteilnehmer:innen hatten jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl auf ihrem abgegebenen Lotto Normalschein angekreuzt. Beim Gewinn in Niederösterreich war es der fünfte von fünf Tipps, auf dem lediglich die Zahl 17 auf den Sechser fehlte. Beim Gewinn in Wien war es der zweite von zwei gespielten Tipps, hier fehlte die 4 auf die „sechs Richtigen“. Beide gewinnen jeweils knapp 47.000 Euro.



LottoPlus

Bei LottoPlus hingegen gab es gestern Abend keinen Sechser. Davon profitieren allerdings die 28 LottoPlus Fünfer. Auf sie wurde, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, die Gewinnsumme des Sechsers aufgeteilt. Alle LottoPlus Fünfer erhalten somit knapp 9.000 Euro Gewinn. Bei der nächsten Ziehung geht es bei LottoPlus für den Sechser dann um 100.000 Euro.



Joker

Beim Joker wartet am Sonntag ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen., denn gestern gab es niemanden, der die richtige Joker Kombination auf einem Tippschein hatte. Für den Joker Jackpot am Sonntag geht es dann um 250.000 Euro.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 31. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.