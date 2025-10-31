  • 31.10.2025, 16:00:32
Einberufung einer Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Aufsichtsrats

Innsbruck (OTS) - 

Der Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf hat beschlossen, eine Mitgliederversammlung einzuberufen, bei der auch die Neuwahl dieses Gremiums auf der Tagesordnung steht.

Der Aufsichtsrat hat nach der Kritik am Umgang mit Informationen eine unabhängige Reformkommission eingesetzt. Die Sicherheit und das Wohl der Kinder und Jugendlichen müssen außer Diskussion stehen!

Mit diesen Schritten unterstützt der Aufsichtsrat den Weg einer umfassenden Neuordnung. Es ist daher folgerichtig, dass auch die Gremien von SOS-Kinderdorf neu bestellt werden.

Termin und Details der Tagesordnung werden den Mitgliedern mit der Einladung zeitnah übermittelt.

Der Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf

Rückfragen & Kontakt

SOS-Kinderdorf
Assistenz des Aufsichtsrates
Telefon: +43 (0) 512 - 5918 - 209
E-Mail: aufsichtsrat@sos-kinderdorf.at

