B 14 – Hauptstraße in Kierling/Klosterneuburg

St. Pölten (OTS) -

Die Hauptstraße in Kierling, im Gemeindegebiet von Klosterneuburg, wurde im Zuge der Landesstraße B 14 auf einer Länge von rund 600 Metern erneuert. Aufgrund vorangegangener Leitungsarbeiten entschied sich der NÖ Straßendienst, die Fahrbahn der Hauptstraße in Kierling im Bereich der Landesstraße B 14 von Kilometer 11,0 bis Kilometer 11,6 zu sanieren.

Nach dem Abfräsen des bestehenden Straßenaufbaus in einer Stärke von 13 Zentimetern wurde der bituminöse Oberbau durch eine neun Zentimeter starke, hochstandfeste Tragschicht verstärkt und anschließend eine neue, vier Zentimeter starke bituminöse Deckschicht aufgebracht.

Die Arbeiten erfolgten in drei Bauabschnitten mit jeweils rund 200 Metern Länge. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Insgesamt wurde die B 14 auf einer Fläche von rund 4.800 Quadratmetern saniert. Zusätzlich sanierte die Stadtgemeinde Klosterneuburg mehrere Parkflächen mit einer Gesamtfläche von rund 750 Quadratmetern.

Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung wurden von der Firma Porr ausgeführt. Sie begannen am 22. September und wurden kürzlich abgeschlossen. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 350.000 Euro, wovon etwa 275.000 Euro vom Land Niederösterreich, rund 40.000 Euro von der Stadtgemeinde Klosterneuburg und 35.000 Euro von den Einbautenträgern getragen wurden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at