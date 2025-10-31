  • 31.10.2025, 14:18:02
SPÖ-Moitzi: „Wir stehen zum Klimaticket und zu leistbarem öffentlichen Verkehr!“

Fehler der Vorgängerregierung nicht wiederholen – Angebot auf der Schiene wird laufend verbessert

Wien (OTS) - 

„Wir stehen zum Klimaticket! Es bringt deutliche finanzielle Entlastung für hunderttausende Pendler:innen in ganz Österreich“, so SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi mit Bezug auf den heute veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs. Darin attestiert der Rechnungshof der Vorgängerregierung, die positiven Effekte des 2021 eingeführten Klimatickets auf Umwelt und Klima nicht nachvollziehbar eingeschätzt zu haben. Er bemängelt etwa, dass die Einsparung der Treibhausgas-Emissionen sehr gering sei und höhere Investitionen in die Infrastruktur und in das Angebot notwendig seien, um mit der gestiegenen Nachfrage mitzuhalten. Die Einführung des gratis Klimatickets für 18-Jährige hätte zudem auf „unrealistischen Annahmen“ des Ministeriums beruht, so der Rechnungshof. Moitzi dankt dem Rechnungshof für seine detaillierte Arbeit und sieht sich in vielen Kritikpunkten bestätigt. „Der Bericht zeigt uns auf, dass die Vorgängerregierung Fehler gemacht hat. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Daher investieren wir in mehr Wagenmaterial und verbesserte Qualität. Denn das beste Argument für den Umstieg auf öffentlichen Verkehr ist die Größe und Qualität des Angebots!“ ****

Während die SPÖ an einer weiteren Stärkung der Bahn arbeitet, redet FPÖ-Verkehrssprecher Hafenecker alles schlecht. Moitzi erinnert Hafenecker an die Verantwortung der FPÖ: „Die Freiheitlichen sitzen in 5 Landesregierungen und stellen 4 Verkehrslandesräte. Wenn Hafenecker etwas an guter Verkehrspolitik liegt, dann sollte er mal ein ernstes Wort mit seinen eigenen Regierungsmitgliedern reden!“ (Schluss) mf/lw

