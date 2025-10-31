Reiter: Außer Spesen nichts gewesen: Gewesslers Förder-Schlaraffenland resultiert in PR-Gags ohne nachhaltigen Effekt

Wien (OTS) -

„Außer Spesen nichts gewesen: Gewesslers Förder-Schlaraffenland resultiert in PR-Gags ohne nachhaltigen Effekt. Der Rechnungshof bestätigt in einer Prüfung ein Muster, das sich als ,grüner Faden‘ durch viele der von der ehemaligen Klimaministerin und nunmehrigen Chefin der Grünen verantworteten Bereiche zieht. Das Klimaticket, das Gewessler als das Prestigeprojekt ihrer ideologiegetriebenen Politik feiert, hat zwar im Bereich des Marketings überzeugt, aber nur begrenzt zum Klimaschutz beigetragen. Besonders pikant ist, dass Gewessler ihren Berechnungen sogar fragwürdige Voraussetzungen zugrunde gelegt haben soll, um der Öffentlichkeit das Klimaticket als großen Wurf verkaufen zu können. Mit maximalen Steuerausgaben und viel Inszenierung hat die selbsternannte Klimaikone Gewessler lediglich minimale Effekte für den Klimaschutz erzielt. Weder für die Befähigung von Leonore Gewessler als Politikerin noch für ihre moralische Integrität ist das ein Renommee“, so die Umweltsprecherin der Volkspartei, Carina Reiter.



„Es wurde höchste Zeit, dass die Volkspartei dem Zeitalter der Gratismentalität und der grünen Gießkanne ein Ende gesetzt hat und Klimaförderungen nur mehr mit Blick auf deren budgetäre Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit vergibt. Fördermittel müssen sorgsam und verantwortungsvoll vergeben werden – immerhin handelt es sich dabei um das hart erarbeitete Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Die Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker steht für Umweltschutz mit Hausverstand und tut auch in diesem Bereich das Richtige für die Menschen in Österreich“, so Reiter abschließend. (Schluss)