Maurer zu Schul-Suspendierungen: Gesetz führt zu weiterer Belastung von Lehrer:innen

Wien (OTS) -

Heute endet die Begutachtung über die geplanten neuen Suspendierungsregel an Schulen. Die Grünen bewerten das Ansinnen zwar grundsätzlich positiv, sie warnen aber vor einem Personalmangel: „Die künftige Begleitung von Jugendlichen, die suspendiert werden oder die Schule abbrechen wollen ist grundsätzlich ein wichtiger Schritt. Wie die Gewerkschaft aber zu recht moniert, fehlt an den Schulen nach wie vor das nötige Personal dafür“, sagt Sigi Maurer, Bildungssprecherin der Grünen.

Um die zusätzliche Last nicht auf das Lehrpersonal abzuwälzen, fordern die Grünen einmal mehr zusätzliche Sozialarbeiter:innen und Psycholog:innen an den Schulen. „Es ist dringend notwendig, deutlich mehr Sozialarbeiter:innen und Psycholog:innen an die Schulen zu bringen, damit nicht noch mehr zusätzliche Aufgaben an den ohnehin stark belasteten Lehrer:innen hängen bleiben. Minister Wiederkehr muss dafür einen verbindlichen Ausbauplan für alle Schulen vorlegen – für eine flächendeckende Versorgung in allen Bundesländern“, stellt Maurer klar.