Marchetti ad Kassegger: „Das Einzige, das die FPÖ von Wirtschaft versteht, ist das Bewirtschaften von Problemen“

Die österreichische Industrie braucht eine gut durchdachte Strategie, keine Schnellschüsse

Wien (OTS) - 

„Das Einzige, das die FPÖ von Wirtschaft versteht, ist das Bewirtschaften von Problemen. Denn das ist die einzige Grundlage, welche die Kickl-FPÖ hat. Die Industriestrategie wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Unsere Industrie braucht eine solide Grundlage, um einen langfristig gesunden und wettbewerbsfähigen Industriestandort zu gewährleisten. Schnellschüsse, die vielleicht schön klingen, aber wenig Wirkung zeigen, wären vollkommen fehl am Platz. Unser Fokus als Volkspartei liegt auf soliden Ergebnissen und nicht auf der nächsten Schlagzeile. Dass die FPÖ gegenteilig agiert und PR über ergebnisorientierte Politik stellt, hat sie bereits zahllose Male bewiesen – nicht zuletzt auch dadurch, dass der FPÖ-Chef Herbert Kickl erwiesenermaßen lieber in der Opposition schmollt, als Verantwortung für Österreich zu übernehmen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die heutigen Angriffe der FPÖ auf Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer.

„Dass Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer Qualität über die nächste Schlagzeile stellt, ist nur ein Beweis dafür, dass er seine Aufgabe ernsthaft und umsichtig angeht. Dass der FPÖ ein solcher Ansatz vollkommen fremd ist, ändert nichts daran, dass der Ansatz der Volkspartei richtig ist und langfristig die besseren Ergebnisse für den österreichischen Industriestandort bringen wird. Zudem hat die Bundesregierung unter der Federführung von Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bereits zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, von denen unsere Industrie profitiert. Besonders im Energiebereich kann sich die Bilanz der Bundesregierung sehen lassen, vom ElWG über das EABG bis hin zum Industriestrombonus“, so Marchetti abschließend.

