AVISO: Pressekonferenz zu Bevölkerungsbefragungen über das Bundesheer

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 4. November 2025, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, zu Bevölkerungsumfragen statt. Die Präsentation beinhaltet die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zu sicherheitspolitischen Themen.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 3. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 09:30 Uhr,

AG Rossau, Presseraum,

Rossauer Lände 1, 1090 Wien