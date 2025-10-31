- 31.10.2025, 13:38:02
AVISO: Pressekonferenz zu Bevölkerungsbefragungen über das Bundesheer
Am Dienstag, den 4. November 2025, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, zu Bevölkerungsumfragen statt. Die Präsentation beinhaltet die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zu sicherheitspolitischen Themen.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 3. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Zeit & Ort
Ab 09:30 Uhr,
AG Rossau, Presseraum,
Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
