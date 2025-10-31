Stefan Tollinger wird neuer CEO von PreZero Austria

Haimburg (Kärnten) (OTS) -

Ab dem 1. November 2025 wird Mag. Ing. Stefan Tollinger neuer CEO (Chief Executive Officer) von PreZero Austria. Er folgt auf Dr. Manfred Rieglhofer, der das Unternehmen verlässt und sich neuen Herausforderungen stellt.

Mit Stefan Tollinger gewinnt PreZero Austria einen der profiliertesten und erfahrensten Manager der österreichischen Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft. Mit über 30 Jahren in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie Brantner, Remondis und Vorwagner bringt er eine außergewöhnliche Expertise in den Bereichen strategische Unternehmensentwicklung, Stoffstrommanagement und nachhaltige Innovationen mit.

„Wir freuen uns sehr, mit Stefan Tollinger eine herausragende Führungspersönlichkeit für PreZero gewonnen zu haben“, sagt Claudy Lejeune, CEO PreZero Polymers International. „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung wegweisender Projekte sowie langjährige Erfahrungen sind ein perfekter Match für uns. Gemeinsam mit ihm werden wir unsere Position als Innovationstreiber für die Kreislaufwirtschaft in Österreich weiter ausbauen.“

Stefan Tollinger hat in seiner Karriere maßgeblich zur Weiterentwicklung der Branche beigetragen. Zu seinen Erfolgen zählen die Planung und Errichtung der modernsten Kompostieranlage Österreichs, die Entwicklung einer Verwertungsanlage für Mischkunststoffe auf Basis eines chemischen Recyclingverfahrens sowie die Patentierung eines Aufbereitungsverfahrens für Schlacken aus Müllverbrennungsanlagen. Sein exzellentes Netzwerk in Industrie, Kommunen und Politik wird wertvolle Synergien für PreZero in Österreich schaffen.

„Für mich ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft nicht nur eine Vision, sondern gelebte Praxis. Ich bin beeindruckt von der strategischen Ausrichtung und der Innovationskraft von PreZero“, so Stefan Tollinger zu seiner neuen Aufgabe. „Ich freue mich darauf, meine ganze Erfahrung und Energie einzubringen, um gemeinsam mit den Teams an den österreichischen Standorten die Zukunft zu gestalten und für unsere Kunden und Partner der bestmögliche Dienstleister zu sein.“

Weitere Informationen zu PreZero finden Sie in unserem Presseportal.

www.prezero-international.com | LinkedIn| Instagram | Twitter