AVISO: Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen
PK der FPÖ Niederösterreich mit LAbg. Fiedler und Ex-Lehrer Felsleitner
Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen" mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. LGF Helmut Fiedler und FPÖ Ortsgruppe Hinteres Piestingtal Obmann GR Ex-Pflichtschullehrer Stefan Felsleitner
Titel/Thema: Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. LGF Helmut Fiedler sowie FPÖ Ortsgruppe Hinteres Piestingtal Obmann GR ehemaliger Pflichtschullehrer Stefan Felsleitner
Zeit: Dienstag, 04. November 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 03. November 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
