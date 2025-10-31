  • 31.10.2025, 12:37:32
AVISO: Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen

PK der FPÖ Niederösterreich mit LAbg. Fiedler und Ex-Lehrer Felsleitner

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen“ mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. LGF Helmut Fiedler und FPÖ Ortsgruppe Hinteres Piestingtal Obmann GR Ex-Pflichtschullehrer Stefan Felsleitner einzuladen.

Titel/Thema: Für mehr Qualität! Klarheit statt Chaos in unseren Schulen

Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. LGF Helmut Fiedler sowie FPÖ Ortsgruppe Hinteres Piestingtal Obmann GR ehemaliger Pflichtschullehrer Stefan Felsleitner

Zeit: Dienstag, 04. November 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 03. November 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

