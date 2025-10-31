  • 31.10.2025, 12:32:32
SPÖ-Finanzsprecher Krainer zu Inflation – "Unsere Maßnahmen werden Inflation 2026 auf 2 Prozent senken”

Die immer noch zu hohe Inflation (4 Prozent laut Schnellschätzung) bestärken die SPÖ darin, dass der Kampf gegen die Teuerung eine der wichtigsten Aufgaben für die Regierung ist. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer: „Unsere Maßnahmen werden die Inflation 2026 auf 2 Prozent senken. Sollten die bisherigen Maßnahmen nicht reichen, werden wir weitere Schritte setzen." ****

Die Regierung hat in ihren ersten sieben Monaten bereits zahlreiche Maßnahmen gegen die Teuerung umgesetzt, wie Krainer anmerkt.

Hier die bisher beschlossenen bzw. auf den Weg gebrachten Maßnahmen im Überblick:

Wohnen:

  • Mietpreis-Stopp (0 Prozent Erhöhung) für alle regulierten Mieten 2025
  • Mietpreisbremse für regulierte Mieten auch 2026 (max. +1 Prozent)
  • Mietpreisbremse für regulierte Mieten auch 2027 (max. +2 Prozent)
  • Erstmals in der Geschichte: Eingriffe auch in unregulierte Mieten. Auch hier wird die Erhöhung gedeckelt. (max. 3 Prozent + Hälfte der Inflation darüber).
  • Ausdehnung der Befristungen von Mietverträgen auf mindestens fünf Jahre

Energie:

  • Sozialtarif für Haushalte
  • Faire Netzkosten
  • Strompreiskompensation für die Industrie
  • Krisenmechanismus für Zeiten hoher Inflation

Lebensmitteleinkauf:

  • Gesetz gegen Shrinkflation
  • Kampf gegen „Österreich-Aufschlag“
  • Klage gegen Handelskonzerne wegen Rabattbetrugs
  • Mehr Preistransparenz

