FPÖ – Hafenecker: „Rechnungshof bestätigt grünes Desaster: Klimaticket ist teures Wahlzuckerl auf Kosten der Steuerzahler!“

Ideologie-Projekt ohne Lenkungseffekt – Freiheitliche fordern sofortigen Stopp der sinnlosen Milliarden-Verschwendung und eine echte Verkehrspolitik für die Pendler

Als „vernichtendes Urteil“ für die grüne Verkehrspolitik der Ära Gewessler bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, den Rechnungshofbericht zum Klimaticket. „Der Rechnungshof legt schonungslos das Totalversagen der grünen Ideologie-Politik offen. Was wir Freiheitliche von Anfang an kritisiert haben, ist nun amtlich: Das Klimaticket ist ein Milliardengrab und ein teures Wahlzuckerl auf Kosten der Steuerzahler“, so Hafenecker.

Für den FPÖ-Verkehrssprecher sei das Projekt ein Hohn für jeden Bürger, der auf sein Auto angewiesen ist. „Während in den Bobo-Bezirken der Städte ein Gratis-Ticket gefeiert wird, schaut die Bevölkerung am Land durch die Finger, weil dort der öffentliche Verkehr schlicht nicht existiert. Statt Milliarden in ein Gießkannen-Projekt ohne nachweisbaren Lenkungseffekt zu pumpen, hätte man die Pendler und Autofahrer entlasten müssen.“

Abschließend richtete Hafenecker eine klare Forderung an die Bundesregierung: „Dieses Fass ohne Boden muss sofort gestoppt werden! Wir Freiheitliche fordern eine Verkehrspolitik mit Hausverstand: Schluss mit der sinnlosen Geldverschwendung für ideologische Luftschlösser! Stattdessen braucht es Investitionen in den ländlichen Raum und eine echte Entlastung für unsere Autofahrer. Es braucht endlich wieder eine Politik für die eigene Bevölkerung, und dafür wird nur ein Volkskanzler Herbert Kickl sorgen!“

