Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

Wien (OTS) -

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und Direktor Josef Meichenitsch ein.

Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und die dortigen Entscheidungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase beschlossen hat.

Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum diskutiert.

Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 – 15:30 Uhr

Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

Das Gespräch findet „on the record“ statt. Foto- und Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31. Oktober 2025, 12:00 Uhr unter event@oenb.at.

Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.