Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch
Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum digitalen Euro
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und Direktor Josef Meichenitsch ein.
Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und die dortigen Entscheidungen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase beschlossen hat.
Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum diskutiert.
Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 – 15:30 Uhr
Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien
Das Gespräch findet „on the record“ statt. Foto- und Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31. Oktober 2025, 12:00 Uhr unter event@oenb.at.
Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.
