AVISO – Do, 6.11. – SPÖ-Parlamentsklub und Karl-Renner-Institut verleihen Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik

Der SPÖ-Parlamentsklub und das Karl-Renner-Institut verleihen den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik 2025, der heuer unter dem Motto "Für eine gerechte und inklusive Wirtschaftsordnung" steht. Die Hauptpreisträgerin ist dieses Jahr Annina Kaltenbrunner für ihre Arbeiten zu "International Financial Subordination"; und es werden die Autorinnen und Autoren von fünf weiteren, herausragenden wirtschaftspublizistischen Arbeiten ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung sprechen neben den Preisträger:innen die Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Doris Bures, die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer und Jakob Kappeler (Vorsitzender der Jury). ****

Über den Kurt-Rothschild-Preis: Der Preis wurde vom SPÖ-Parlamentsklub und dem Karl-Renner-Institut im Jahr 2016 ins Leben gerufen und wird heuer zum zehnten Mal vergeben. Er steht in der Tradition seines Namensgebers, des großen Ökonomen Kurt Rothschild. Ausgezeichnet werden Forscher:innen für wirtschaftspublizistische Arbeiten, die in der Wissenschaft Anerkennung finden und mit innovativen Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen öffentliche Diskussionen anstoßen.

Hier das detaillierte Programm:

Eröffnung und einleitende Worte

Doris Bures, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Dritte Präsidentin des Nationalrats

Jan Krainer, Klubvorsitzender-Stv., SPÖ-Bereichssprecher für Budget und Finanzen

Gespräch zur Juryentscheidung

Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen, Juryvorsitzender

Verleihung der Preise

Laudationen und Gespräche mit den Preisträger:innen 2025

Hagen Krämer, Hochschule Karlsruhe, “Jenseits des Neoliberalismus: Perspektiven für einen sozialen Kapitalismus”

Stephan Pühringer, Matthias Aistleitner, Lukas Cserjan, Sophie Hieselmayr, Johannes Kepler Universität Linz, “Netzwerke der Superreichen: Die Politische Ökonomie des Überreichtums in Österreich”

John Tomaney, Lucy Natarajan, Sarah Chaytor, Florence Sutcliffe-Braithwaite, Dimitrios Panayotopoulos-Tsiros, Siobhan Morris, Myfanwy Taylor, Maeve Blackman, Katherine Welch, University College London, “Social infrastructure and ‘left behind places‘”

Anna Schwarz, Central European University, “Im Schatten des Haushalts: Wie Haushaltsdynamiken die geschlechtsspezifische Erwerbsarmut in Europa prägen”

Christina Siegert, Universität Wien, “Armutsgefährdung von Frauen in Paarhaushalten: Ein blinder Fleck der Armutsforschung”

Laudatio Hauptpreis

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, SPÖ Frauenvorsitzende

Rede der Hauptpreisträgerin

Annina Kaltenbrunner, Leeds University Business School, “International Financial Subordination (Internationale finanzielle Unterordnung)”

Die Möglichkeit zur Anmeldung für die Veranstaltung und alle Informationen zu den Preisträger:innen 2025 finden Sie auf der Website des Karl-Renner-Instituts: https://renner-institut.at/veranstaltungen/kurt-rothschild-preis-2025

Zeit: Donnerstag, 6. November, 18 Uhr

Ort: Parlament, Lokal 2, Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

