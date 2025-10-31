- 31.10.2025, 12:00:33
GRÜNE — TERMINE
Von 03. bis 09. November
Dienstag, 04.11.25
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Jubiläumsfeier 40 Jahre Umweltbundesamt teil.
Ort: Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Donnerstag, 06.11.25
Ab 17:30 Uhr: Stv. Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Steirischen Gala des Sports teil.
Ort: Helmut List Halle Graz, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz
Freitag, 07.11.25
16:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und stv. Klubobmann Werner Kogler nehmen an den ERDgesprächen teil.
Ort: Halle E im Museumsquartier (Eingang), 1070 Wien
Samstag, 08.11.25
14:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den Festgottesdienst anlässlich der Amtseinführung von Prof. Dr. Cornelia Richter als Bischöfin
Ort: Museumsquartier Wien Halle E+G, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
presse@gruene.at
