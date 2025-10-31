„Willkommen Österreich“ mit Thomas Gansch sowie Hans Krankl und Herbert Prohaska mit ihren Töchtern

Wien (OTS) -

Nicht nur die österreichischen Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska beehren Stermann und Grissemann im Marx Palast – die beiden bringen am Dienstag, dem 4. November 2025, um 22.00 Uhr in ORF 1 (schon vorab auf ORF ON) auch ihre Töchter Maria Krankl-Klucsarits und Barbara Kautzky-Prohaska mit, um ihr Buch „Die liebe Familie“ zu präsentieren. „Maschek“ widmen sich um 23.00 Uhr u. a. Toni Polster, „Graf Bumsti“, Niki Lauda, Alexander Van der Bellen und Fernseh-Clown Enrico, bevor „DIE.NACHT“ um 23.30 Uhr mit einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo ausklingt.

„DIE.NACHT“ am 4. November im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Gemeinsam mit ihren Töchtern Maria Krankl-Klucsarits und Barbara Kautzky-Prohaska erzählen die Fußball-Stars Hans Krankl und Herbert Prohaska von ihrem Leben als Ehemänner, Väter und Großväter. Nachzulesen sind die vielen lustigen und sinnreichen Anekdoten der Familien Krankl und Prohaska auch im Buch „Die liebe Familie“.

Zu Gast ist auch der blasmusikalische Tausendsassa Thomas Gansch. Der Trompeter kam mit seinem außergewöhnlichen Zugang zur Musik und der Band Mnozil Brass zu Weltbekanntheit. Heuer feiert er unter dem Motto „Gansch & Roses“ seinen 50. Geburtstag und zeigt einmal mehr, was Blasmusik alles kann: tanzen, grooven, singen, flirten, schimpfen, lachen und weinen. Seine Konzerte sind ein wilder Ritt durch die Welt der schrägen Töne, der schönen Melodien und der überraschenden Wendungen. Thomas Gansch wird im Talk mit Stermann und Grissemann nicht nur für Gags, Gags, Gags, sondern auch für Jazz, Jazz, Jazz sorgen – und sich zum unvergesslichen Schlussnummern-Ständchen gemeinsam mit der Dienstag Nacht Kapelle kaum zweimal bitten lassen.

„Maschek“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In dieser Ausgabe von „Maschek“ helfen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel dem ORF beim Sparen, indem sie eine neue Variante von „9 Plätze – 9 Schätze“ präsentieren. Die Zuschauer:innen erfahren auch, was Toni Polster wirklich über Marko Arnautovic, seinen Nachfolger als Rekordtorschütze, denkt. Weiters zeigen die beiden Sprachakrobaten einen besonders raffinierten Neffentrick im Adelsmilieu auf: Codewort „Graf Bumsti“. Bei einer Rundschau durch Raum und Zeit werden die männlichen Rollenbilder vieler prominenter Österreicher durchleuchtet. Da präsentiert Niki Lauda seinen Haushaltsroboter, Bruno Kreisky zeigt sich modern, und es gibt tiefe Einblicke in die Staatshaushalte der ehemaligen Präsidenten Kirchschläger, Klestil, Waldheim und Fischer. Und dann ist da auch noch eine Homestory aus der Hofburg mit dem amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen, der eine Raumpflegerin sucht. Zum Abschluss wartet ein Wiedersehen mit dem legendären Fernseh-Clown Enrico, der die große Lebensfrage stellt: „Soll ich saugen? Ich saug nicht!“