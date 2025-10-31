REMINDER: AVISO: Gedenken anlässlich des Terroranschlags am 2. November 2020

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Vizekanzler Andreas Babler, Bundeskanzler a.D. Karl Nehammer, Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Nationalratsabgeordnete Martina von Künsberg Sarre (in Vertretung von Bildungsminister Christoph Wiederkehr), der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020.

Wann: 2. November 2025, 11 Uhr

Ort: Desider-Friedmann-Platz, 1010 Wien – Zugang für Medien über Judengasse

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.