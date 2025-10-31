  • 31.10.2025, 11:20:02
FPÖ – Kolm zu Inflation: „Staatsintervention treibt die Preise und die Bevölkerung zahlt die Zeche!“

„ÖVP, SPÖ und NEOS befeuern mit falscher Politik die Teuerung“

Wien (OTS) - 

„Die aktuelle Inflationsrate Österreichs von 4,0 Prozent zeigt einmal mehr, dass die wirtschaftspolitische Fehlsteuerung der Regierung direkt im Geldbörsel der Menschen landet“, erklärte FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm zur heute veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria. Besonders alarmierend sei der Anstieg der Energiepreise um 9,7 Prozent im Jahresvergleich. „Strom und Gas sind Grundbedürfnisse. Wenn diese durch staatliche Eingriffe, Abgaben und eine ideologisch motivierte Energiepolitik künstlich verteuert werden, leidet die gesamte Bevölkerung“, so Kolm.

Die FPÖ-Wirtschaftssprecherin sieht die Hauptursache der Teuerung in einer überbordenden Staatsquote und einer Politik, die Marktmechanismen durch staatliche Interventionen außer Kraft setzen: „Die ÖVP hat mit ihrer Förder- und Subventionspolitik sowie einer ausufernden Bürokratie einen Teuerungskreislauf in Gang gesetzt, der sich mittlerweile in allen Lebensbereichen – von Dienstleistungen bis zu Lebensmitteln – niederschlägt. Die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel setzt damit den Kurs fort, der Wirtschaft und Bürger gleichermaßen belastet.“

Kolm forderte daher eine konsequente Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Prinzipien: „Wir brauchen weniger Staat und das heißt Entlastung bei Steuern und Abgaben, massive Entbürokratisierung, gezielte Deregulierung und Förderungen nur noch dort, wo sie Innovation und Forschung bis zur Marktreife unterstützen. Österreich braucht mehr Freiheitsdenken statt Anspruchsdenken, eine Stärkung des Leistungsprinzips und mehr Finanzwissen in der Gesellschaft. Nur so schaffen wir weniger Staat, senken nachhaltig die Teuerung und sichern langfristig unseren Wohlstand.“

„Die österreichische Bevölkerung darf nicht länger für die Fehlentscheidungen einer ideologisch verblendeten schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel zahlen. Während diese Regierung den Menschen immer tiefer in die Tasche greift, Betriebe mit Steuern und Bürokratie erdrückt und die Wirtschaft stranguliert, stehen wir Freiheitliche mit Volkskanzler Herbert Kickl für einen echten Kurswechsel – hin zu Wohlstand, Entlastung für Familien und einem starken, zukunftssicheren Standort Österreich“, betonte die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

