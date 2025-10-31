FPÖ – Wurm: „Marterbauers ‚Bargeld bleibt‘ ist reines Täuschungsmanöver – digitaler Euro ist trojanisches Pferd!“

Wien (OTS) -

Als „reines Täuschungsmanöver“ kritisierte heute der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm die Aussagen von SPÖ-Finanzminister Marterbauer, wonach das Bargeld gesichert sei. Während der Minister Beruhigungspillen verteile, habe die ÖVP ihr durch den damaligen Kanzler Nehammer großspurig angekündigtes Versprechen, das Bargeld in der Verfassung zu verankern, längst gebrochen. Nun werde hinter den Kulissen mit dem digitalen Euro der nächste Anschlag auf die Freiheit und Privatsphäre der Bürger vorbereitet.

„Die Ankündigungen des SPÖ-Finanzministers sind nichts als hohle Phrasen, während die ÖVP ihr eigenes Wahlversprechen verrät. Niemand spricht mehr von der Verfassungsverankerung des Bargeldes! Stattdessen treiben sie gemeinsam mit den Brüsseler Eurokraten die Einführung des digitalen Euro voran. Das ist keine ‚Ergänzung‘, sondern das Instrument für die schleichende Abschaffung unseres Bargelds und der erste Schritt in den totalen Überwachungsstaat“, so Wurm.

Der digitale Euro sei das Werkzeug für den gläsernen Bürger, dessen jede einzelne Transaktion vom Staat kontrolliert und gespeichert werden könne. Für Wurm ist die Strategie der Systemparteien klar erkennbar: „Das ist die altbekannte Salamitaktik, vor der wir Freiheitliche seit Jahren warnen. Zuerst werden Bargeldobergrenzen eingeführt und schrittweise gesenkt, dann wird die Annahmepflicht für Bargeld aufgeweicht, und am Ende steht der Zwang zum digitalen Geld. Damit öffnet man die Büchse der Pandora für Negativzinsen auf Knopfdruck, Konsumsteuerung und die politische Gängelung unliebsamer Bürger.“ Die versprochenen paar neuen Bankomaten seien ein reines Alibi-Projekt, um von diesem Frontalangriff auf die bürgerlichen Freiheiten abzulenken.

„Bargeld ist geprägte Freiheit! Es ist das einzige Zahlungsmittel, das echte Anonymität und Unabhängigkeit vom Staat und den Bankenkonzernen garantiert. Wer diese Freiheit erhalten will, darf sich nicht von den Nebelgranaten der Regierung täuschen lassen.“ Die einzige echte und dauerhafte Absicherung sei die unumstößliche Verankerung des Rechts auf Bargeldzahlung im Verfassungsrang, stellte Wurm klar.