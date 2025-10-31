REMINDER: „Inspiration als Superkraft“ – Die ERDgespräche am 7.11.2025 in Wien

Wien (OTS) -

Am 7. November finden im Wiener MuseumsQuartier die 16. ERDgespräche statt. Unter dem Motto „We are many“ rückt die Veranstaltung die Kraft der Zivilgesellschaft ins Zentrum und zeigt, wie vielfältig, global und stark die Stimmen für Klimaschutz und Gerechtigkeit sind. Die ERDgespräche sind ein in Europa in dieser Form einzigartiges, international hochkarätig besetztes Vortrags- und Netzwerkevent. In Zeiten zunehmender globaler Krisen und reaktionärer Politik war die Veranstaltung noch nie so relevant wie heute.

Mit dabei sind unter anderem Baro Vicenta Ra Gabbert (Juristin und Zukunftsklägerin, Greenpeace Deutschland), der niederländische Designer und Mitbegründer der School for MoralAmbition, Harald Dunnink, sowie die Schauspielerin und Autorin Valerie Huber.

ERDgespräche – drei Tage lang

Am Samstag, dem 8. November, können Besucher:innen beim „Superhero Saturday“ im direkten Gespräch mit NGOs ausloten, wie sie selbst aktiv werden können. (10-13:00, designforum MQ, 1070 Wien). Am Sonntag, dem 9. November, präsentiert die deutsche Aktivistin und Singer-Songwriterin Laura Braun ihr Soloprogramm „Vom Weg ab“ (18:00, MusikQuartier Kaisersaal, 1070 Wien).

Die ERDgespräche stehen erneut unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er wird die Veranstaltung auch eröffnen.

Best-of-EARTHtalks-Video: https://www.youtube.com/@erdgespraeche

ERDgespräche / EARTHtalks Freitag, 7.11.2025, ab 16:45, Halle E im Museumsquartier Wien

Anmeldung unter:

https://erdgespraeche.net

Presse-Anmeldungen erbeten.