🕯️Ein Licht für die Vergessenen – Allerheiligen im Tierheim

Zwischen Kerzen und Chrysanthemen, mitten im stillen Gedenken an Allerheiligen, leuchtet in Vösendorf ein ganz besonderes Licht. Im Tierheim von Tierschutz Austria brennen an diesem Tag Kerzen – für Tiere, die nie ein Zuhause gefunden haben, und für jene, die ihre letzte Ruhe hier gefunden haben.

„ Allerheiligen ist für uns ein Tag der Dankbarkeit und Erinnerung “, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria „ Jedes Tier, das zu uns kommt, hinterlässt Spuren. Manche dürfen in eine neue Familie ziehen, andere bleiben bis zuletzt bei uns. Sie alle sind Teil unserer Geschichte. “

Der Tierheimleiter von Tierschutz Austria, Stephan Scheidl, denkt an diesem Tag besonders an Pferd Cindy, das ihn „sehr nahe gegangen“ ist. Auch an Maine-Coon-Kater Maxi und an Hund Assja – Tiere, die ihn in seiner Arbeit und persönlich tief berührt haben. „ Solche liebe Seelen vergisst man nicht“ , sagt er leise. „ Man begleitet viele Tiere auf ihrem Weg, aber manche gehen einem besonders ans Herz. “

Er erinnert sich auch an Rosi, eine für Hundekämpfe missbrauchte Hündin aus Ansfelden. „ Sie hat letztes Jahr zu Weihnachten unglaublich viele Packerl bekommen – das war sehr emotional“ , erzählt Scheidl. „ Zu sehen, wie viele Menschen Anteil nehmen, zeigt uns jedes Jahr, dass Mitgefühl eine große Kraft hat. “



Im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria in Vösendorf, dem größten Tierheim Österreichs, liegen im Hof Blumen, Kerzen und Halsbänder. Freiwillige und Besucher:innen bleiben stehen, viele mit feuchten Augen.

" Tierschutzarbeit ist oft laut – Proteste, Kampagnen, Rettungseinsätze. Doch an diesem Tag wird es still. Wir nehmen uns bewusst Zeit, um innezuhalten “, erzählt Aschauer. „Es tut gut, kurz aus dem Alltag auszusteigen und den Tieren zu danken, die uns geprägt haben.“

In diesen Tagen gedenkt Tierschutz Austria aber nicht nur den Tieren, sondern auch den tierlieben Menschen, die sich Zeit ihres Lebens für den Schutz und das Wohl von Tieren eingesetzt haben. Über hundert Gräber wurden in den letzten Wochen geschmückt – als Zeichen der Verbundenheit über den Tod hinaus.

„ Viele dieser Menschen haben den Tierschutzgedanken getragen, lange bevor er selbstverständlich war “, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria „ Ohne sie gäbe es unser Tierheim in dieser Form nicht. “

„Allerheiligen erinnert uns daran, dass Mitgefühl keine Grenze zwischen Mensch und Tier kennt “, sagt die Präsidentin.

Während draußen die letzten Besucher:innen den Hof verlassen, bleibt das Kerzenlicht noch lange an.



