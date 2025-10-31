SPÖ-Seltenheim: „Finanzminister Marterbauer ist Garant für Schutz von Bargeld als Zahlungsmittel“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstützt die Initiative von Finanzminister Markus Marterbauer, Bargeld als Zahlungsmittel abzusichern. „Bargeld bildet das Fundament unseres vielfältigen Zahlungsverkehrs. Finanzminister Marterbauer ist der Garant dafür, dass Bargeld erhalten bleibt und das Recht der Menschen auf Barzahlung gestärkt wird –wir schützen unser Bargeld als Zahlungsmittel“, so Seltenheim, der betont, dass für den Zugang zu Bargeld der Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum entscheidend ist. „In den letzten Jahren haben in den Gemeinden nicht nur zahlreiche Bankfilialen ihre Pforten geschlossen, auch vielen Bankomaten wurde der Stecker gezogen. Um der Bevölkerung Zugang zu Bargeld zu ermöglichen, muss die Versorgung mit Bankomaten ausgebaut werden.“ Seltenheim begrüßt, dass durch eine Initiative der Oesterreichischen Nationalbank gemeinsam mit dem Gemeindebund und dem Städtebund österreichweit 120 neue Bankomaten in Gemeinden aufgestellt werden. ****

„Das Bargeld und die Möglichkeit zur Barzahlung von Einkäufen oder Restaurantbesuchen spielt für ganz viele Menschen eine große Rolle. Wir stellen sicher, dass diese wichtige Rolle des Bargelds auch in Zukunft erhalten bleibt“, so Seltenheim, „Bargeld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, Bargeld ist für ganz viele Menschen eine Frage der Identität und elementares Recht auf Privatsphäre. Dieses Bewusstsein auch auf europäischer Ebene zu stärken, ist ein wichtiger Schritt, um Bargeld als Zahlungsmittel abzusichern. Gemeinsam mit Finanzminister Marterbauer setzen wir uns auf EU-Ebene dafür ein, die Pflicht zur Annahme von Bargeld zu verankern“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/mb