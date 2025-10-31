Grüne/Götze: KlimaTicket ist Erfolgsmodell und zentrale Maßnahme für leistbare, klimafreundliche Mobilität

Wien (OTS) -

„Das KlimaTicket ist weit mehr als nur eine Klimaschutzmaßnahme: Es ist eine verkehrspolitische Erfolgsgeschichte mit enorm positiven Auswirkungen für die Umwelt, das Klima und die Geldbörsen der Menschen“, betont Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

Jede Autofahrt, die vermieden wird, bedeutet weniger Lärm, mehr Verkehrssicherheit, geringere Schadstoffbelastung und natürlich auch weniger CO₂. „Das KlimaTicket trägt auf vielen Ebenen zu einer lebenswerteren und nachhaltigeren Mobilität bei“, sagt Götze.

Das große Interesse am KlimaTicket zeigt den Erfolg deutlich, das bestätigt auch der Rechnungshof: „Weit mehr Menschen als ursprünglich prognostiziert haben sich das KlimaTicket gekauft. Hunderttausende zufriedene Nutzer:innen profitieren und viele Pendler:innen sparen jährlich über 1.000 Euro und steigen dauerhaft auf Öffis um. Damit ist das KlimaTicket auch eine wirksame Anti-Teuerungsmaßnahme“, unterstreicht Götze.

Sie kritisiert die Bundesregierung, dass sie ausgerechnet hier den Sparstift ansetzt: „Anstatt dieses Erfolgsmodell weiter auszubauen, rüttelt die Regierung daran und macht das KlimaTicket teurer. Damit gefährdet sie die leistbare, klimafreundliche Mobilität, die so viele Menschen überzeugt hat.“