AVISO 06.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe
„Eine moderne Wohnungslosenhilfe muss…“ – Präsentation des Situationsberichts 2025 mit Einblicken in Best Practices und aktuelle Herausforderungen
Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) lädt herzlich zur Pressekonferenz
Datum: Donnerstag, 06. November 2025
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Michl´s Reichsratsstraße 11, 1010 Wien
Am Podium:
Nicole Meissner MSc., BA, Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung
Mag.a Johanna Reithner, Leitung Soziale Arbeit in der Volkshilfe Wien
Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe im Wiener Hilfswerk
Die Vertreterinnen des VWWH präsentieren den aktuellen Bericht und die darin enthaltenen Fakten, Analysen und Forderungen.
Moderation: Georg Widerin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund Wien
Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist eine Kooperation aus den Mitgliedsorganisationen ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, Heilsarmee, neunerhaus, Samariterbund Wien, St. Elisabeth-Stiftung, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk, Wiener Rotes Kreuz und WOBES. Ziel der Verbandsarbeit ist die Unterstützung der Mitglieder in der Wohnungslosenhilfe und die Förderung der Qualität und des Ausbaus der Dienstleistungen.
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at
