AVISO 06.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe

„Eine moderne Wohnungslosenhilfe muss…“ – Präsentation des Situationsberichts 2025 mit Einblicken in Best Practices und aktuelle Herausforderungen

Wien (OTS) - 

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) lädt herzlich zur Pressekonferenz

Datum: Donnerstag, 06. November 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Michl´s Reichsratsstraße 11, 1010 Wien

Am Podium:

  • Nicole Meissner MSc., BA, Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung

  • Mag.a Johanna Reithner, Leitung Soziale Arbeit in der Volkshilfe Wien

  • Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe im Wiener Hilfswerk

Die Vertreterinnen des VWWH präsentieren den aktuellen Bericht und die darin enthaltenen Fakten, Analysen und Forderungen.

Moderation: Georg Widerin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund Wien

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist eine Kooperation aus den Mitgliedsorganisationen ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, Heilsarmee, neunerhaus, Samariterbund Wien, St. Elisabeth-Stiftung, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk, Wiener Rotes Kreuz und WOBES. Ziel der Verbandsarbeit ist die Unterstützung der Mitglieder in der Wohnungslosenhilfe und die Förderung der Qualität und des Ausbaus der Dienstleistungen.

Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe

Datum: 06.11.2025, 10:00 Uhr

Ort: Michl's
Reichratsstraße 11
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

