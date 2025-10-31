AVISO 06.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe

Wien (OTS) -

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) lädt herzlich zur Pressekonferenz

Datum: Donnerstag, 06. November 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Michl´s Reichsratsstraße 11, 1010 Wien

Am Podium:

Nicole Meissner MSc., BA, Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung

Mag.a Johanna Reithner, Leitung Soziale Arbeit in der Volkshilfe Wien

Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe im Wiener Hilfswerk

Die Vertreterinnen des VWWH präsentieren den aktuellen Bericht und die darin enthaltenen Fakten, Analysen und Forderungen.

Moderation: Georg Widerin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund Wien

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist eine Kooperation aus den Mitgliedsorganisationen ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, Heilsarmee, neunerhaus, Samariterbund Wien, St. Elisabeth-Stiftung, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk, Wiener Rotes Kreuz und WOBES. Ziel der Verbandsarbeit ist die Unterstützung der Mitglieder in der Wohnungslosenhilfe und die Förderung der Qualität und des Ausbaus der Dienstleistungen.

